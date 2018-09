FOTO HOT! Simona Traşcă, apariţie de infarct la piscină!

Este un lucru deja bine ştiut faptul că Simona Traşcă este una dintre bombele sexy din showbizul românesc, dar sâmbătă a încins temperaturile în termometre peste limită. Blondina a avut o apariție de-a dreptul senzaționala la piscină din Capitală. Atenție! Imagini nerecomandate cardiacilor.(CITEȘTE ȘI: CELEBRUL POLITICIAN A MĂRTURISIT JUDECĂTORILOR CĂ FOSTA SOȚIE S-AR FI PROSTITUAT: ”FAPTELE AU FOST SĂVÂRȘITE ACUM 30 DE ANI…)

Sâmbătă, vedeta a avut o apariție de-a dreptul năucitoare la o piscină din București, acolo unde a ales să se relaxeze preț de câteva ore în compania prietenilor. Cu un costum de baie minuscul, Simona Trască a reușit să stârnească cele mai ascunse gânduri ale reprezentanților sexului tare. Bikinii i-au pus în evidenţă posteriorul apetisant de la care nimeni din jur nu şi-a putut lua privirea. Cu toate că bustul generos a fost pe cale să iasă din sutien, frumoasa blondină nu s-a sfiit să-şi unduiască formele la marginea piscinei.

Fostul iubit al Simonei Trașcă a fost executat

Sorin Marcu, fostul iubit al Simonei Trașcă a fost executat în urmă cu o lună, în Cancun. Se pare că totul a fost o răfuială între clanuri. Sorin Constantin Marcu, în vârstă de 44 de ani a fost chemat la o întâlnire. Când a ajuns acolo, asupra mășinii au fost deschise focuri de armă. Bărbatul a fost lovit de două gloanțe și a murit pe loc. În mășînă se mai află un bărbat român, însă acesta a scăpat.

„Șocul este și mai mare pentru că era mai mult decât posibil să fi fost și eu cu el acum în Cancun. Am fost împreună aproape un an. L-am cunoscut în urmă cu 5-6 ani. El stătea în Craiova, dar ne-am cunoscut în București. Ne-am îndrăgostit și ne-am mutat împreună. Am mai ținut legătură după despărțire. Eu fiind o femeie singură, el m-a căutat și eu am vorbit cu el”, a povestit Simona.

„Ne-am despărțit pentru că eram două caractere foarte puternice. El și-a făcut o relație, eu mi-am făcut o altă relație, când am rămas singură iar am reluat legătură cu el și am mai fost o perioada împreună, câteva luni, după care iar ne-am despărțit și el a fugit din țară”, a mai mărturisit Simona Trașcă.