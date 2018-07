Simona Trașcă s-a pus în poziții interzise peste noul ei iubit, pe o plajă din Mamaia!

Simona Trașcă și-a unduit formele ca o felină pe lângă noul iubit, în timp ce se aflau pe plaja din Mamaia. Blonda l-a dus la mare pe tânărul misterios de care s-a îndrăgostit de câteva luni, și niciunul dintre ei se pare că nu-și poate ținele mâinile acasă când se afla unul lângă altul.

Vara asta a fost plină de neprevăzute pentru Simona Trașcă. După ce a aflat că fostul ei iubit a murit împușcat în Mexic, a apărut soarele și pe strada ei.

De aproape două luni, blonda s-a îndrăgostit de un tinerel misterios despre care nu a vrut să ofere prea multe detalii, probabil așteptând să vadă cum decurge relația. Iată că cei doi sunt lipiți unul de altul, la propriu am putea spune, judecând după ipostazele în care au fost surprinși pe o plajă din Mamaia.

Simona, care era îmbrăcată într-un costum de baie minuscul, cu vedere la formele ei sexy, s-a unduit pe lângă brunețelul ei mai ceva ca o felină, iar apoi l-a ”înșfăcat” cu nesaț, între picioare. Evident că nici el nu a rămas impasibil și s-a jucat cu degetele pe corpul ei (a fost chiar puțin obraznic cu unul dintre degete).

Fostul iubit al Simonei Trașcă a fost executat

Sorin Marcu, fostul iubit al Simonei Trașcă a fost executat în urmă cu o lună, în Cancun. Se pare că totul a fost o răfuială între clanuri.

Sorin Constantin Marcu, în vârstă de 44 de ani a fost chemat la o întâlnire. Când a ajuns acolo, asupra mășinii au fost deschise focuri de armă. Bărbatul a fost lovit de două gloanțe și a murit pe loc. În mășînă se mai află un bărbat român, însă acesta a scăpat.

„Șocul este și mai mare pentru că era mai mult decât posibil să fi fost și eu cu el acum în Cancun. Am fost împreună aproape un an. L-am cunoscut în urmă cu 5-6 ani. El stătea în Craiova, dar ne-am cunoscut în București.

Ne-am îndrăgostit și ne-am mutat împreună. Am mai ținut legătură după despărțire. Eu fiind o femeie singură, el m-a căutat și eu am vorbit cu el”, a povestit Simona.

„Ne-am despărțit pentru că eram două caractere foarte puternice. El și-a făcut o relație, eu mi-am făcut o altă relație, când am rămas singură iar am reluat legătură cu el și am mai fost o perioada împreună, câteva luni, după care iar ne-am despărțit și el a fugit din țară”, a mai mărturisit Simona Trașcă.