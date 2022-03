Simona Trașcă își riscă sănătatea de frică: ”Trebuie, dar...” Bomba sexy a luat decizia

Simona Trașcă a luat decizia, deși e una riscantă: a amânat intervenția chirurgicală la nivelul sânilor! Motivul? Îi este frică! Bomba sexy a amânat, astfel, o operație pe care, însă, va fi nevoită, la un moment dat, s-o facă. Simona a acuzat dureri, câteodată insuportabile, în zona implanturilor. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Simona Trașcă a acuzat dureri mari la nivelul bustului, în zona în care are implanurile full D, pe care și le-a pus în urmă cu nouă ani. A mers la medic și a aflat că trebuie să se opereze, să-i fie schimbate sau reașezate. Doar că i-a fost frică să se programeze pentru o intervenție chirurgicală. ”Trebuie schimbate cam la 10 ani, așa se recomandă. Dacă tot trebuie să mă operez, mi le schimbă. Dar să văd cât mai pot trage de timp. Că eram decisă, dar acum iar m-am răzgândit de frica”, spunea Simona Trașcă, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: FOSTUL IUBIT A BĂTUT-O MĂR ȘI I-A VANDALIZAT CASA. CUM ÎNCEARCĂ AGRESORUL SĂ AJUNGĂ, DIN NOU, LA INIMA SIMONEI TRAȘCĂ: ”NU CONCEP ASTA!”

Simona Trașcă își riscă sănătatea de frică: și-a amânat, din nou, operația la sâni

Se pare că a luat, deja, o decizie! A amânat operația! ”Mi-e frică. Știu că trebuie, dar, nah, nu pot acum, nu știu”, a anunțat Simona Trașcă. Tot ea amintea că, în urmă cu mulți ani, nu avea nicio teamă în privința intervențiilor chirurgicale, se ducea cu zâmbetul pe buze. ”Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez. Nu-mi vine să cred că am ajuns așa fricoasă!

NU RATA: HĂRȚUITORUL SIMONEI TRAȘCĂ A AJUNS ÎN FAȚA MAGISTRAȚILOR: ”NU PUTEAM RENUNȚA!” A ÎNCERCAT SĂ SCAPE CU AJUTORUL PĂRINȚILOR

Și prefer să stau așa naturală, că de un an s-au dus toate, botox, acid, tot, pa. Să ajung așa eu, care la trei luni mai mergeam să-mi mai injectez puțin buzele… M-am programat acum doi ani pentru sâni, dar am zis că dacă mai pot să trag de timp… Am anulat operația. Și am niște dureri… Din cea mai tupeistă pe operații, că eram cam inconștientă, îmi făceam și când nu aveam nevoie, dacă eu așa consideram, acum îmi este frică. Ani de zile eram fără frică de operații, nici nu mă gândeam de două ori și mă și operam! Mi-am bătut recordul, un an fără măcar o intervenție, nici botox, nici pentru buze, nimic!”, a povestit Simona Trașcă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.