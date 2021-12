Hărțuitorul Simonei Trașcă a ajuns în fața magistraților: ”Nu puteam renunța!” A încercat să scape cu ajutorul părinților

Hărțuitorul Simonei Trașcă va ajunge, în scurt timp, în fața magistraților! Plângerea făcută de vedetă pe numele lui a avut ecoul scontat, așa că procesul este gata să înceapă. Simona nu și-a retras plângerea, deși, în repetate rânduri, părinții bărbatului care a terorizat-o, amenințând-o chiar cu moartea, i-au cerut asta. CANCAN.RO prezintă acum documentele, în exclusivitate.

Simona Trașcă trecea prin momente cumplite chiar anul acesta, fiind terorizată de un psihopat. A fost amenințată chiar cu moartea, astfel că vedeta s-a adresat Poliției. După ce a fost pus sub control judiciar a doua oară, tot pentru două luni, bărbatul acuzat de Simona va ajunge în fața judecătorilor. Primul termen al procesului urmează să fie stabilit în cel mai scurt timp.

Hărțuitorul Simonei Trașcă a ajuns în fața magistraților

Asta pentru că Instanța preliminară a decis că rechizitoriul, unde s-au descris faptele inculpatului, a fost legal întocmit, procedural. Astfel, a fost dispusă începerea judecății cauzei! Bărbatul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de hărțuire și de amenințare în formă continuă.

Simona Trașcă avea să dezvăluie, pentru CANCAN. RO, că tatăl bărbatului care a amenințat-o a sunat-o și i-a cerut să-și retragă plângerea. Motivul a fost că băiatul lui vrea să plece în străinătate, dar în aceste condiții nu are nicio șansă.

Și mama acestuia a sunat-o pe Simona, cerându-i același lucru. Degeaba, Trașcă a rămas fermă pe decizia luată. ”Nu-mi retrag plângerea niciodată! Nu am încredere în el. Dacă o retrag, este ca și cum îmi asum dacă pățesc ceva. Nu puteam renunța”, avea să înceapă povestea Simona Trașcă.

”Când a primit primul control judiciar, de două luni, m-a sunat tatăl lui, ca de la părinte la părinte, mă rog, a vorbit cu mine… Normal că i-am răspuns foarte frumos omului, dar i-am spus că eu nu-mi retrag plângerea pentru că a încercat să mă facă să o retrag. Mi-a zis că trebuie să iasă băiatul lui din țară și că n-o să mă mai caute, că-mi promite că nu știu ce, că nu știu cum… Dar i-am spus că nu pot”, a povestit Simona.

Simona Trașcă: ”În fiecare zi mă amenința cu moartea!”

Avea s-o sune și mama băiatului. ”Acum, când a primit al doilea control judiciar de încă două luni, m-a sunat mama lui. M-a luat ca de la mamă la mamă, i-am spus că o înțeleg, dar și eu am mamă care a plâns și copilul meu a fost îngrijorat, eu am fost speriată pentru viața mea. Am avut perioadă când n-am dormit acasă, m-am dus la o prietenă a mea, de frică, pentru că mă pândea la bloc. Și în fiecare zi mă amenința cu moartea.

Le-am spus, îmi pare rău, dar eu nu-mi voi retrage plângerea. Nu pot să mi-o retrag, pentru că nu am încredere în el. Mama lui m-a asigurat și ea că nu mă va căuta… Am întrebat-o de ce au intervenit abia acum, după atâta timp? De ce s-a ajuns la control judiciar, de ce nu m-au căutat atunci să vorbim, de ce nu au încercat atunci să facă ceva?

Și de bine ce m-au sunat maică-sa și taică-su, dacă erau, într-adevăr părinții lui, n-am de unde să știu, l-a găsit el pe Adi de la Vâlcea și a făcut… Nu știu ce bazaconie a spus de a făcut Adi de la Vâlcea filmarea aia de și-a pus-o pe conturile de socializare”, a povestit Simona Trașcă.

