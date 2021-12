Simona Trașcă are iubit! Asta a fost marea dezvăluire pe care fosta asistentă TV o făcea la un post de televiziune. Nu i-a dat numele, a spus doar că, de regulă, ea e gură spartă, iar asta nu a ajutat-o deloc, ba chiar a avut numai de pierdut. Așa că tace acum. Până a doua zi, când CANCAN.RO a contactat-o. Nici vorbă de iubit. A fost doar o poveste de 1 aprilie, spusă, însă, multe luni mai târziu. Detaliile sunt mai haioase decât vă imaginați!

E capricorn, adică încăpățânată, însă spune lucrurile pe nume. Pe șleau. Așa cum a anunțat, hotărâtă, că are iubit (Vezi AICI detalii). Unul misterios, despre care nu vrea sub nicio formă să vorbească. Și alături de care vrea să ”poposească” toată viața. Visul ei! Spus, însă, pe o canapea, invitată la un post de televiziune. Vis spulberat, apoi. Chiar de ea, de Simona Trașcă! Simpatică foc a fost ex-asistenta TV, care, râzând, a dezvăluit, cu nonșalanță, ce s-a întâmplat: ”Am încurcat puțin borcanele!”

Adevărul despre iubitul Simonei Trașcă: ”O păcăleală!”

Povestea e haioasă! Are cuvântul Simona Trașcă, femeia care nu are niciun iubit, mai mult, până-n Sărbători se simte perfect singură!

”Da, nu știu ce a fost atunci… Am fost cam dezorientată, confuză. Am vrut o păcăleală, dar în loc să fie de 1 aprilie, eu am făcut-o de 1 Decembrie”, s-a amuzat Simona.

”Am încurcat puțin borcanele… Dar nu-i nimic. Nu am niciun iubit. Și nici nu vreau acum. Vreau să fiu singură de Sărbători. Toată lumea se cuplează când se apropie Sărbătorile, să nu fie singuri, eu sunt altfel, la mine e invers. Nu vreau să mă cert cu nimeni, nu vreau să dau explicații… E mai bine singură”, a mai spus Simona Trașcă.

Se vede, însă, din nou la brațul unui bărbat. Chiar dacă spune că, până acum, a fost lovită de ghinioane în privința iubiților. ”Relațiile mele au fost glume proaste. Poate, până la urmă, voi avea noroc. Sunt capricorn, sunt mai încăpățânată, dar și spun lucrurilor pe nume, nu mă feresc, nu ascund”, a încheiat Simona.

