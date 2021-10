Simona Trașcă a trecut prin clipe de groază din cauza unui individ care a hărțuit-o câţiva ani! Bărbatul a dezvoltat o obsesie pentru blondă și a trecut, de la mesaje de admirație, chiar la amenințări cu moartea. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Simona Trașcă a oferit detalii despre ceea ce se întâmplă acum în viața ei, din acest punct de vedere, dar și despre cum au acționat oamenii legii, pentru a o proteja.

Timp de ani buni, Simona Trașcă a fost hărțuită de un obsedat care îi trimitea mesaje pe toate căile posibile. De la rețele de socializare la numărul personal de telefon, individul îi spunea că are o slăbiciune pentru ea.

„Pot să pățesc oricând, orice cu obsedatul acesta”

Ceea ce la început părea a fi admirație față de femeie s-a transformat, rapid, într-o obsesie. Dar nu orice fel de obsesie! Una în care s-au făcut și amenințări cu moartea. Disperată, Simona Trașcă a depus plângere împotriva bărbatului care i-a tulburat liniștea. Despre acest aspect a vorbit, acum ceva timp, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am sunat la 112, am solicitat ajutorul Poliției şi de faţă cu poliţiştii, în faţa blocului la mine. M-a ameninţat cu moartea şi a zis «Da, am zis că o omor şi îmi asum!». Am mai chemat un echipaj de poliţie, ne-au dus la secţie, ne-au ţinut ore întregi la declaraţii, iar la sfârşit, nimic! El a plecat frumuşel acasă.

Din cauza asta face aşa, pentru că a văzut că nu păţeşte nimic. Dacă în faţa poliţiştilor mi-a zis că mă omoară şi nu a păţit nimic, a prins tupeu şi mai mare. Pot să păţesc oricând, orice cu obsedatul acesta, din moment ce poliţiştii mi-au spus «Dacă se întâmplă ceva, dacă mai vine, ne sunaţi». Eu mai apuc să pun mâna pe telefon? Ieri, când era la mine la bloc noroc că am apucat să intru în maşină şi să blochez uşile, că începuse să tragă de toate uşile, dar eu nu am apucat să filmez faza asta… tremuram, nu ştiam ce să mai fac, până am scos telefonul, până am dat pe video că nu mai nimeream”, ne-a povestit Simona Traşcă, șocată de cele trăite.

Bărbatul care o hărțuiește pe Simona Trașcă se află sub control judiciar

Tot în exclusivitate, Simona Trașcă a oferit detalii de ultim moment legate de cazul obsedatului care nu i-a dat pace nici măcar atunci când a apelat la oamenii legii. Blondina ne-a povestit că nu și-a retras plângerea depusă împotriva lui și că, pentru moment, individul este pus sub control judiciar. Simona Trașcă speră că acesta nu o va mai deranja, dar, în cazul în care o va face din nou, va lua măsuri și mai drastice.

„Duminică, pe 10 octombrie îi expiră controlul judiciar și chiar sper să nu mă mai caute. Este și spre binele lui, pentru că riscă pușcăria. Controlul judiciar se poate prelungi, în caz că mă va hărțui iar. Am primit informație de la Judecătorie că se va începe procesul penal împotriva lui. Eu nu mi-am retras plângerea, am ales să merg mai departe, pentru că deja obsesia lui față de mine era exagerată și am simțit că viața mea este în pericol”, a spus Simona Trașcă, pentru CANCAN.RO.

