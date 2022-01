A fost obsedată de iubire, dar a ales greșit. Simona Trașcă, la momentul adevărului: ”Să vezi atunci cum umblu brambura!”

Simona Trașcă e singură! Nu are iubit și nici nu prea ar mai vrea unul. Spune că a ales mereu prost, că a așteptat de la partenerul de viață ceea ce ea a oferit. Doar că nu a primit. S-a despărțit de multe ori, s-a împăcat la fel de mult. Acum, crede că nu are noroc în dragoste și nu vrea să încerce marea cu degetul. Momentul adevărului avea să-l depene, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Simona Trașcă avea parte de încă un episod urât, cu puțin timp înainte de Sărbători. Se împăcase cu un fost iubit, dar după două zile, avea să fie bătută de bărbatul suferind de ”vechi gelozii”. Așa că vedeta a pus punct. Și s-a împăcat cu gândul că nu are noroc în iubire, deși a căutat toată viața acea iubire sinceră.

Simona Trașcă: ”Nu știu de ce nu am noroc cu bărbații!”

Simona Trașcă își spune povestea de dragoste cu ghinion, în care a plâns mai mult decât a fost mângâiată tandru. ”Asta cu pisicile e o vorbă de-a mea, că tot trec anii și tot nu am noroc în dragoste și o să ajung singură la bătrânețe cu 70 de pisici. Cam așa e senzația mea”, sunt primele cuvinte ale Simonei.

”Nu știu de ce nu am noroc cu bărbații. Habar n-am! Ori nici eu nu știu să mă port într-o relație, ori mă port prea frumos, sunt prea loială și sinceră, iar în ziua de azi nu se mai apreciază asta… Nu-mi dau seama. Dar să știi că, atunci când sunt într-o relație, chiar nu greșesc cu absolut nimic. Sunt de asta pe vechi în relație. Am principii, am rămas cu principiile alea, contrar aparențelor. Căci cine mă vede, la început, zice `mamă, ce nebună-i asta!`”, povestește Simona.

”După ce închei relația, o iau pe arătură!”

Razna spune că o ia abia după ce se încheie episodul de iubire: ”Când am o relație, sunt ok. Până termin relația, și după aia o iau pe arătură! Dar asta e concepția mea și am făcut-o dintotdeauna. Eu niciodată nu am înșelat. Asta am aplicat-o cu toți iubiții mei, chiar dacă nu au meritat. Eu așa am făcut. În momentul în care am pus punct relației, la revedere, am deblocat foștii, am făcut nebunii… Dar în timpul relațiilor, nu, n-am făcut nimic.

Așa sunt eu, na! Și nu cred că mă mai schimb. Nu am nicio șansă. Cel mai bine este, dacă vrei să stai cu un om, să stai cu el! Dar mie nici nu-mi vine să fac altceva când sunt într-o relație, că nici nu-mi fug ochii, așa am fost mereu, nu mă interesează altă persoană”, spune Simona Trașcă.

”Am fost prea dezamăgită de la despărțiri”

A umblat ”brambura” după despărțiri, a avut alegeri greșite: ”Abia după ce mă despart, după ce mă rănește persoana aia… Să vezi atunci cum umblu brambura… Bine, asta nu înseamnă că mă duc să mă culc cu nu știu cine. Ca femeie nu poți, nu e ok. Dar ies la restaurant, vorbesc, socializez, până leg iar unul! Și aleg iar prost (râde).

Nu știu ce se întâmplă cu mine de anul trecut, dar cred că am fost prea dezamăgită de la despărțiri. Că eu, dacă sunt într-un fel, mă aștept ca el să fie ca mine. Tot am văzut că nu și nu și nu, tot mi-am luat atâtea țepe, efectiv nu mai simt nevoia. Toată viața mea am alergat după iubire, am fost obsedată de iubire, aia sinceră și adevărată. Dar acum, nu știu, m-am retras, mi-e mai bine singură. E ciudat, nu știu. Nu caut și greu accept!”, a încheiat povestea Simona Trașcă.

