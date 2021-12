Simona Trașcă revenea la sentimente mai bune față de unul dintre foștii ei iubiți, iar relația avea un nou început. Se întâmpla în urmă cu o lună, atunci când ea a visat că totul va fi, de data aceasta, lapte și miere. S-a înșelat. Avea să trăiască momente cumplite în scurt timp. O amică a vedetei a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, ce s-a întâmplat, de fapt, în așa-zisul cuibușor de nebunii. Asta după ce a văzut-o vânătă pe gât, la doar două zile de la incident. Simona confirmă, acum, incidentul!

Simona Trașcă a confirmat dezvăluirile făcute de site-ul nostru, cum că a fost agresată de iubitul ei, iar motivul este, după cum spune vedeta, gelozia.

”Am avut mereu probleme cu gelozia din partea iubiților mei. Acum s-a ajuns la extreme. E adevărat, s-a întâmplat, vreau să uit și să merg mai departe. Asta a fost, n-am murit! Și dacă e să mor, doar o dată mor, nu?”, a fost reacția Simonei Trașcă, pentru CANCAN.RO.

Simona Trașcă, strânsă de gât și bătută de iubit

Simona Trașcă avea să treacă prin clipe de coșmar, la scurt timp după ce s-a împăcat cu fostul iubit. Într-un acces de gelozie, bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori, ar fi strâns-o de gât, apoi ar fi făcut casa vraiște. O amică a fostei asistente TV a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce s-ar fi întâmplat în locuința celebrei blonde.

Simona se împăcase cu fostul iubit, dar într-o zi bărbatul, mânat de gelozie, una mai veche, însă, a declanșat scandalul. După ceartă, au urmat violențele, așa cum avea să prezinte incidentul amica Simonei Trașcă.

”A strâns-o de gât, a lovit-o. Era s-o omoare, ce mai! A spart apoi aproape totul în casa aia, a ei. A avut o criză de gelozie. Și, din câte am înțeles, a fost gelozie veche. O doare și acum tendonul de la gât. Eu am văzut vânătăile la câteva zile după toată povestea”, a dezvăluit amica Simonei Trașcă.

