Simona Trașcă și tatăl ei nu au deloc o relație normală. Cei doi rar își vorbesc, iar asta se trage din copilăria fostei asistente TV. Ar fi fost bătută și certată pe când mângâia păpușile chiar de către părintele ei. A crescut. L-a iertat, dar între ei nu și-a făcut loc armonia. De ziua ei, chiar în prima zi a anului, Simona a primit mesajul. CANCAN.RO are detaliile emoționante și vi le prezintă, în exclusivitate.

1 ianuarie nu a fost ceva deosebit pentru Simona Trașcă, deși chiar atunci este ziua ei, dar și trecerea dintre ani. S-a dus în jur de 12 noaptea în club, cu fetele, dar puțin timp a pierdut acolo. S-a retras acasă, unde a gustat din tortul pe care îl făcuse mama ei.

Simona Trașcă, mesaj-surpriză de la tatăl ei: ”Te iubesc!”

Totuși, în acea noapte avea parte de o mare surpriză. ”Nu am avut eu o stare bună, dar începutul de an a fost bun. Am fost cu prietenele mele pe la 12 noaptea, am stat puțin în club. Am ales să merg cu mașina, că n-am vrut să beau, am băut apă plată, chiar s-a minunat toată lumea (râde).

După aia mi-a făcut mama un tort… N-am făcut nimic pe 1 ianuarie, de ziua mea, dar am fost foarte surprinsă că primul care mi-a dat mesaj de ziua mea, înainte cu câteva minute de 12 noaptea, că a vrut să fie primul, a fost tata! Care tată foarte mulți ani nu mi-a dat mesaj!”, sunt primele destăinuiri ale Simonei.

I-a spus că o iubește și i-a urat ”La mulți ani!” ”Pentru că am avut o copilărie cum a fost ea și eu am avut o relație cu tata deloc bună. Am mâncat bătaie de la el. Eu l-am iertat și am mai vorbit cu el, dar, cu toate astea, noi nu ne vedem de câțiva ani… Acum mi-a scris «La mulți ani» și mi-a zis «Tac-tu», că așa îmi zicea el când eram mică, «te iubește mult». Mi-au lacrimile! Tata foarte rar mi-a zis că mă iubește. În cursul zilei, mi-a dat mai multe mesaje. Pentru mine a fost ceva deosebit”, a mai spus Simona Trașcă, pentru CANCAN.RO.

