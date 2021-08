Simona Trașcă, răsuflă ușurată! Admiratorul fanatic a fost plasat sub control judiciar. „Am iubit-o eu foarte mult”

Simona Trașcă a trăit un adevărat coșmar din cauza bărbatului ce o urmărea și o amenința. Admiratorul fanatic i-a făcut zile negre blondinei, însă acum aceasta poate răsufla ușurată. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar și pare că regretă totul.

De câțiva ani de zile, Simona Trașcă este urmărită de un bărbat care pare că vrea să o cucerească cu orice preț. Acesta o urmărește pe blondină și o agasează. Însă în ultima perioadă comportamentul acestuia a devenit mult mai violent și mai amenințător. De la declarațiile de iubire a trecut la amenințări grave. Așa că Simona Trașcă a apelat cu disperare la ajutorul autorităților.

În cele din urmă, oamenii legii au intervenit, iar bărbatul a fost plasat ieri sub control judiciar și în următoarele 60 de zile nu va mai avea voie să se apropie de vedetă. În caz contrar, el va fi arestat imediat. După toate cele întâmplate, acesta pare să regrete unele lucruri pe care le-a făcut și le-a spus.

„Între noi nu a fost nimic niciodată, doar eu am fost îndrăgostit de ea, o iubesc enorm pe femeia asta. E așa cum îmi doresc eu și am vrut doar să fie bine și am spus anumite vorbe din frustrare, la nervi, dar nu a fost nimic.

Dacă Dumnezeu ne va ajuta să fim acum, pe viitor, soarta decide. Dacă nu, asta e, fiecare pe drumul lui și îi doresc numai bine și chiar îmi pare rău că s-a ajuns aici. E foarte urât ce s-a întâmplat și nu îmi doream așa. Nu, nu am avut relații sexuale cu ea, pe bani sau cum am spus, doar am iubit-o eu foarte mult. Am spus din frustrare”, a declarat bărbatul, la Antena Stars.

Simona Trașcă, momente de groază

Deși cum pare că regretă, admiratorul fanatic al Simone Trașcă a întrecut limitele de multe ori. Vedeta a dezvăluit câteva dintre mesajele pe care le primea de la bărbat. Acest o amenință cu moarte și spune că nimic nu îl va opri din a ajunge la ea.

„Dacă eu ajung la pușcărie, tu, într-o oră, nu mai ești în viață! Merită? O să murim amândoi, jur. Tu prima, apoi eu, că pușcărie nu fac. Și fac și dragoste cu tine, înainte. Dacă așa vrei să duci tu lucrurile la extrem…M-am săturat. Tu ai continuat cu Poliția și cu astea. Dacă trebuie să ne distrugem viețile… nu mai pot, efectiv”; ”O să fii luată noaptea de băieți, într-o mașină, nici nu vei ști când și de cine. Vei fi adusă la mine, iar mai departe, asta ne e soarta. Tu alegi. Eu nu am vrut decât să fie bine”, sunt câteva dintre mesajele primite de blondină.

