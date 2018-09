Simplă coincidență sau reversul medaliei?! Semnul observat de Brigitte Sfăt pe cererea de divorț: “Îmi tremura corpul, nu am crezut niciodată”

Ieri, 26 septembrie, a fost o zi cu o încărcătură emoțională foarte mare pentru Brigitte Sfăt. Vedeta și Ilie Năstase au divorțat oficial, iar în sala de judecată, ea a văzut un semn pe care nu se aștepta să-l vadă. În cadrul unui interviu, Brigitte Sfăt a mărturisit ce a observat pe cererea de divorț de fostul tenismen.

Simplă coincidență sau reversul medaliei?! Semnul observat de Brigitte Sfăt pe cererea de divorț

Cârcotașii ar spune că e “bad karma”, însă alții ar zice c-ar fi pură coincidență… însă, pentru Brigitte Sfăt a fost cu siguranță un șoc, după cum chiar ea a mărturisit la “XNS”. Fosta soție a lui Ilie Năstase a simțit un gol în stomac în momentul în care a văzut pe cererea de divorț care era, de fapt, numărul certificatului de căsătorie. 777 este numărul ei norocos. “”

“Nu m-am uitat unde este în sală Ilie, pentru că nu m-am simţit foarte bine, îmi tremura corpul. Certificatul de căsătorie era numărul 777. Am văzut acum pe cererea de divorţ. Nu credeam niciodată, era numărul meu norocos. Nu am crezut niciodată şi în numele lui Dumnezeu că eu voi face acest pas, dar nu am fost foarte bine.

Nu are rost să mint. În sala de judecată nu l-am privit în ochi. Nu am discutat, doar la sfârşitul procesului. Ne-am luat la revedere şi fiecare cu viaţa lui şi asta este. Cred că el este foarte fericit pentru că a întâlnit o femeie mai bună decât mine”, a declarat Brigitte Sfăt în cadrul emisiunii “XNS”.

După pronunțarea divorțului, Ilie Năstase a spus doar: “Am divorțat, cam așa! Sunt liber! N-avem ce să împărțit, nu e niciun partaj. Nu știu dacă o să mă însor iar, de-abia m-am împrietenit cu ea. Și Ioana a mai fost căsătorită”, potrivit libertatea.ro.

Brigitte Sfăt şi Ilie Năstase au divorțat în toamna acestui an