„Singur acasă” revine la PRO TV și în 2024. În ce zile din decembrie se va difuza

Perioada sărbătorilor este asociată cu momente de bucurie, reuniuni de familie, tradiții păstrate cu sfințenie și bineînțeles, cu filmul „Singur acasă”. Cu toții ne dorim să ne uităm alături de cei dragi la comedia savuroasă care ne face sărbătorile mai frumoase în fiecare an. Iată în ce zile se va difuza!

Perioada sărbătorilor este un timp în care oamenii își îndreaptă atenția spre cei dragi, împărtășesc cadouri, pregătesc mese festive și reflectează asupra valorilor spirituale și a legăturilor interumane. Nimic nu e mai potrivit decât o seară de film plină de râsete, alături de cei dragi, uitându-vă la micuțul Kevin care este uitat acasă de părinți, nu-i așa?

Ei bine, anul acesta, micuțul Kevin va fi uitat din nou acasă de părinți și va trebui să se ”lupte” cu cei doi hoți amatori care nu ai nicio șansă în fața ingeniozității micuțului.

Când va fi difuzat filmul „Singur acasă”?

Acestea sunt zilele în care veți putea urmări filmul iubit de toți românii, pe Pro TV:

Sâmbătă, 7 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă” (Home Alone). Magia sezonului de Crăciun prinde viață odată cu aventurile lui Kevin McCallister, un băiat de 8 ani care, rămas singur acasă după ce familia lui pleacă în vacanță, se confruntă cu doi hoți neîndemânatici. Cu o imaginație debordantă și un curaj ieșit din comun, Kevin transformă propria casă într-un adevărat teren de capcane ingenioase, oferind publicului o poveste plină de momente amuzante și soluții inventive.

Sâmbătă, 14 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (Home Alone 2: Lost in New York). De această dată, Kevin ajunge singur în agitatul New York, după ce se rătăcește de familie în timpul pregătirilor pentru vacanța de Crăciun. Înarmat cu spiritul său aventuros și cardul de credit al tatălui său, băiatul profită din plin de luxul unui hotel de cinci stele. Totuși, liniștea este de scurtă durată, deoarece se intersectează din nou cu hoții pe care îi dejucase anterior. Povestea capătă noi momente de suspans și umor, pe măsură ce Kevin își folosește ingeniozitatea pentru a ieși din situațiile periculoase.

Sâmbătă, 21 decembrie, ora 20:00 – „Singur acasă 3” (Home Alone 3). Cu o poveste plină de aventură și momente amuzante, Singur Acasă 3 îl are în centrul acțiunii pe Alex Pruitt, un băiat de 8 ani care descoperă un cip secret ascuns într-o jucărie aparent obișnuită. Această descoperire îl transformă în ținta unor spioni internaționali periculoși. Lăsat singur acasă, Alex își folosește ingeniozitatea pentru a-și proteja locuința, transformând-o într-un adevărat bastion plin de capcane creative. Filmul demonstrează încă o dată că imaginația unui copil poate fi cea mai eficientă armă împotriva unor adversari mult mai experimentați.

