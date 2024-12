Singurul aliment care ne îmbătrânește de fiecare dată când îl mâncăm. Mihaela Bilic: „Este dușmanul tinereții”

Un singur aliment ne îmbătrânește de fiecare dată când îl mâncăm! Majoritatea românilor îl consumă în fiecare zi, iar unii dintre ei nu știu efectele negative. Mihaela Bilic a tras un semnal de alarmă! Iată despre ce este vorba!

Oamenii trebuie să se ferească de acest aliment cât mai mult! Mihaela Bilic susține că acesta joacă un rol important atunci când vine vorba de grăbirea procesului de îmbătrânire! Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că este vorba despre zahăr, un ingredient pe care multe persoane obișnuiesc să îl consume în cantități mari.

Nutriționista a precizat că zahărul este un dușman al tinereții și al pielii. Mihaela Bilic recomandă excluderea acestui ingredient din alimentație. Potrivit specialistei, ar trebui consumat numai ca un condiment.

„E unul singur și este dușmanul tinereții și al pielii, anume zahărul. După soare, apropo de fetele cărora le place să fie bronzate, da, soarele distruge grav pielea, zahărul este acest agent de ruginire din interior. Zahărul crește stresul oxidativ la nivelul celulelor, iar atunci când este prezent în sistem ruginim, toate procesele de îmbătrânire se accentuează. Sfatul meu este să îl scoateți din alimentație și să îl consumați precum sarea, presărat, ca un condiment”, a spus Mihaela Bilic.

Zahărul, un dușman al tinereții

Mihaela Bilic a atras atenția asupra faptului că absența zahărului din alimentație are beneficii. Pielea ar fi mult mai tânără fără acest ingredient. Condimentul are efecte dăunătoare indiferent de felul în care este consumat. Mulți specialiști au atras atenția asupra impactului negativ pe care îl are acest aliment de-a lungul timpului, însă continuă să fie unul dintre cele mai consumate ingrediente.

„Altfel, în prezența zahărului, indiferent ce mâncăm, tot rău va fi! Culmea, cu cât viața are mai puțin zahăr, cu atât e mai multă tinerețe. Și pielea beneficiază de lipsa lui”, a mai spus specialista.

