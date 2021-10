Situație critică la Spitalul de Urgență Craiova. Două femei au murit în ambulanţă, chiar în faţa unității medicale

Situație critică la Spitalul de Urgență Craiova. Două femei, infectate cu noul coronavirus, au murit în ambulanţă chiar în faţa unității medicale. Pacientele erau în stop cardio-respirator, s-a încercat resuscitarea în salvare, dar medicii nu au mai putut să facă nimic pentru a le salva viața.

„Este vorba despre două paciente. Dumnealor au sosit cu ambulanțele și erau în stop cardio-respirator, dar au fost preluate și duse în izolator unde au fost efectuate manevre de resuscitare, fără rezultatul scontat, însă. Erau confirmate cu Covid. Ambele paciente au stat acasă mult prea mult. Au ajuns la spital în stare foarte gravă”, a declarat managerul SCJU Craiova, Laurențiu Ivanovici.

Directorul spune că nu se mai poate creşte capacitatea, pentru că instalaţiile de oxigen funcţionează la maximum şi se folosesc şi prize de rezervă: ”Este un record negativ. Nu am mai avut atâția pacienți în izolator până acum. În izolator sunt 40 de prize, dintre care 20 de rezervă. O bună parte din ele sunt folosite, deşi nu ar trebui. Şi nu putem folosi mai multe oricum, pentru că saloanele sunt supraaglomerate, nu am avea unde să punem paturi, nu încap fizic. De aceea am şi optat pentru tărgi şi scaune mobile”, a mai spus directorul unității spitalicești.

Spitalul de Urgență Craiova a rămas fără Remdesivir în weekend. Managerul a trimis azi-noapte un angajat la București în speranța că unitatea spitalicească va primi medicamentul. 893 de doljeni și-au pierdut viața până acum în urma infectării cu noul coronavirus.