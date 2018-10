Situație fără precedent! Teo Trandafir și-a luat ”La revedere!” de la telespectatori și a părăsit emisiunea. Motivul însă a fost unul bine întemeiat.

Prezentatoarea TV a părăsit emisiunea pe care o moderează deoarece trebuia să plece spre aeroport. Teo și-a cerut scuze, și-a luat ”La revedere!” de la telespectatori și l-a lăsat pe Bursucu să continue emisiunea deoarece avea avion spre Cluj și nu putea să rateze plecarea. (CITEȘTE ȘI: TEO TRANDAFIR ARE NEVOIE URGENTĂ DE AJUTOR. PREZENTATOAREA TV A APELAT LA SFATURILE FANILOR SĂI)

Cât câștigă Teo Trandafir

Cât încasează pe lună Teo Trandafir a fost întrebarea de pe buzele tuturor de-a lungul timpului, iar răspunsul a venit din mai multe surse, neconfirmate de prezentatoarea tv. Sumele mari care s-au vehiculat nu au fost însă adevărate, Teo explicând de mai multe ori că venitul ei este mult mai mic. (VEZI ȘI: CU CINE S-A FOTOGRAFIAT TEO TRANDAFIR ÎNAINTE DE A DEBUTA LA KANAL D. ”PARCĂ A FOST ALALTĂIERI…”)

”În legătură cu banii mei, nu știu dacă interesează pe cineva care este adevărul… Ar fi bine ca fiecare să aibă grijă de banii lui, de viața lui, de iubirea lui. Da, am pierdut, ca toată lumea, mult din ceea ce am produs. Au fost mulți cei care și-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulțit cu 12 luni și au făcut ei socoteala cât am câștigat eu într-un an. Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun niște benzină, poate am niște rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulțită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greșit! Pentru că, între timp, ai făcut niște lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav…”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea.

Bursucu, mărturisiri sincere despre relația pe care o are, de fapt, cu Teo Trandafir

Înainte să devină prezentator, Bursucu a fost coregraf la “Dansez pentru tine” și, în ciuda faptului că timpul său liber este mult prea puțin, el nu a renunțat la pasiunea pe care o are pentru dans. Emisiunile realizate împreună cu Teo Trandafir l-au maturizat foarte mult, el subliniind că vedeta l-a ajutat enorm să evolueze. Și… deși în fața camerelor, ei se mai contrazic cu mult patos, niciodată nu s-au certat, a mai spus moderatorul. (VEZI ȘI: TEO TRANDAFIR ESTE DISPUSĂ SĂ IA MĂSURI DRASTICE! ”SE ANUNȚĂ (DIN NOU) CĂ AM MURIT”)

“Niciodată, nici măcar așa de la ceva mic. Noi întotdeauna am discutat despre cum am putea schimba să fie mai bine, dar niciodată nu ne-am certat.

La începutul relației noastre profesionale spuneam: «E inteligentă, e spontană, e creativă», dar am ajuns să ne cunoaștem atât de bine, încât lucrurile astea mi se par atât de… firești. Pentru mine, din punct de vedere profesional, e un tot, omul de la care am ce învăța, omul cu care pot să vorbesc bune, rele, îmi spune tot, îi spun tot, ne știm viețile unul altuia, deja am trecut peste etapa aia de început. Că dacă există doi prezentatori într-o emisiune și dacă cei doi nu se iubesc din punct de vedere profesional, lucrurile nu o să meargă niciodată”, a declarat Bursucu pentru dcnews.ro.