Șmecherul cu elicopterul a făcut notă ca sultanii la NUBA!

Vremea frumoasă a făcut ca mii de oameni să ia cu asalt, în weekendul care a trecut, cele mai luxoase cluburi de la malul mării, iar, așa cum era de așteptat, fițele au atins cel mai înalt nivel în Mamaia. (Promotiile zilei la monitoare). Unul dintre marii campioni ai aroganțelor a fost chiar șmecherul care, de 1 Mai, a aterizat cu elicopterul la NUBA. El s-a întors acum la „locul faptei” și a comandat o piramidă de Dom Perignon, care a sosit pe imnul Turciei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, imaginile distracției de top. (CITEȘTE ȘI: SOȚUL DELIEI A COMANDAT DE ZIUA LUI O PIRAMIDĂ DE MOET!)

Milionarul care, în urmă cu trei luni, a aterizat cu elicopterul în fața celui mai luxos club din Mamaia a revenit cu forțe proaspete la NUBA, unde a petrecut la cel mai înalt nivel. (Reduceri mari la jocuri PC) Ce-i drept, de data aceasta omul de afaceri și cei care îl însoțeau au fost mai rezervați. Nu au mai venit cu elicopterul și nu au mai cheltuit chiar 100.000 de euro. Cu toate acestea, nota de plată a a fost una demnă de un sultan. Noaptea de distracție din NUBA a costat aproximativ 15.000 de euro. (NU RATA, AICI: „FRUMUȘELUL” S-A ÎNTORS ÎN GENUNCHI LA BIANCA!)

Așa cum era de așteptat, oaspeții aleși au fost tratați cu toată atenția. La scurt timp după ce au ajuns în luxosul club de la malul mării, angajații de la NUBA au dus la masa acestora o piramidă de Dom Perignon (25 de sticle), într-un mod excepțional. Drumul piramidei a fost deschis de steagul Turciei, iar în boxe a răsunat imnul tării de origine a petrecăreților . (CITEȘTE ȘI: EI SUNT CEI MAI ȘMECHERI DE PE LITORAL… AU ATERIZAT CU ELICOPTERUL LA NUBA!)

Aventura cu elicopterul, la un pas de o tragedie

În minivacanța de 1 Mai, milionarul turc și prietenii săi au venit la megaparty-ul din NUBA cu elicopterul. O filmare care a fost făcută publică a surprins momentul de după aterizare, atunci când, preț de câteva secunde, pilotul a pierdut controlul aparatului de zbor. În timp ce milionarul se pregătea să coboare, escortat de persoanele care așteptau în parcare, elicopterul s-a ridicat brusc de la sol, iar bodyguardul care deschisese ușa aparatului de zbor s-a speriat foarte tare și a fugit câțiva metri în spate.

Cum a evitat pilotul tragedia

Din fericire, pilotul a reușit să stabilizeze elicopterul. Potrivit acestuia, aparatul de zbor s-a ridicat subit de la sol din cauza unei rafale de vânt. Când a sesizat pericolul, pilotul a intervenit rapid și a evitat o tragedie. (VEZI ȘI: IOANA BOUREANU A FĂCUT SENZAȚIE ÎN PISCINA DE LA NUBA)

„În spatele clădirii, pe locul de aterizare pe care l-am avut pentru filmarea unui spot publicitar, pe timpul debarcării pasagerilor a fost o rafală de vânt, care a creat portanță pe rotorul elicopterului și l-a umflat. Am sesizat lucrul acesta și am intervenit foarte rapid. Nu puteam nici să decolez cu elicopterul, pasagerii fiind în proces de coborâre. Vântul bătea dinspre mare, s-a turbionat în spatele clădirii și elicopterul a fost umflat de vânt. L-am pus rapid la loc, nu a fost nicio problemă. După care am luat hotărârea să nu mai facem zboruri în acea locație. Sunt curenți destul de puternici, turbionari, care nu permit să continuăm activitatea. Locul de aterizare a fost ales de client”, a declarat pilotul, la scurt timp după incident.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)