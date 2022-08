Smiley a făcut anunţul surprinzător, după ce s-a întors din vacanţa cu Gina Pistol: “Nu ştiu dacă să fiu supărat”

Smiley a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care s-a întors din vacanța pe care a petrecut-o alături de Gina Pistol în această săptămână. Artistul nu a mai știut cum să reacționeze în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat în lipsa sa.

Gina Pistol (41 de ani) și partenerul său de viață, Smiley (39 de ani), au decis să plece într-o vacanță, departe de casă, pentru câteva zile. Artistul a renunțat la toate conturile de socializare din dorința de a se deconecta de tot ceea ce ar putea să îi ocupe zilele libere pe care le are alături de mama copilului său, însă, când a ajuns acasă, a descoperit ceva la care nu s-ar fi așteptat.

Smiley, surpriză neașteptată, după o vacanță liniștită alături de Gina Pistol

După ce s-a simțit bine alături de Gina Pistol, Smiley a fost nevoit să se întoarcă în țară și să își reînceapă pregătirile pentru diferite spectacole. În momentul în care s-a conectat din nou cu tot ce înseamnă social media, artistul a descoperit ce au făcut în lipsa sa toți colegii de la HaHaHa Production. Se pare că aceștia au lansat o melodie pe care Smiley nu o dorea, cel puțin, nu acum, ceea ce l-a făcut pe partenerul Ginei să își schimbe puțin starea.

„Tocmai am aterizat din vacanță, am deschis rețelele sociale, am fost off toată săptămâna, și îmi dau seama că s-a lansat o piesă pe care eu nu plănuiam să o lansez acum. Nici nu știu dacă să fiu supărat sau să fiu bucuros. O să văd eu despre ce este vorba”, a spus Smiley, pe InstaStory.

În drum spre casă, Smiley a luat-o la întrebări și pe partenera sa de viață, Gina Pistol, care nu a putut renunța la social media în vacanță. Aceasta a simțit nevoia să fie mereu conectată, deoarece a fost pentru prima dată când a plecat în vacanță fără fiica sa, Josephine, din momentul în care micuța s-a născut. Artistul a certat-o pe Gina pentru că nu a dorit să îi spună de noutățile care au apărut în lipsa lui, însă prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a avut o scuză foarte bună.

„- Tu știai că s-a lansat și nu ai zis nimic?

– N-am vrut să-ți stric vacanța”, a fost dialogul celor doi parteneri.

Cine a fost cel care a lansat melodia în lipsa lui Smiley

După ce a făcut o serie de investigații, Smiley și-a anunțat fanii de pe Instagram că cel care a stat în spatele schimbărilor din ultimele zile de la HaHaHa Production a fost nimeni altul decât Juno. Tânărul a luat decizia de a lansa o melodie pe care partenerul Ginei Pistol dorea să o mai verifice. Acum, artistul nu mai are ce face, așa că va trebui să se resemneze.

„Cei de la Hahaha Production mi-au furat piesa, au complotat și au pus-o pe internet așa cum și-au dorit ei, împotriva dorinței mele. Am văzut tot ce au postat pe internet, am văzut toate filmulețele, am citit comentariile, nu știu dacă sunt supărat sau bucuros pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă prezint și capul răutăților (n.r. Juno)”, a mai adăugat cântărețul.