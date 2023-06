Smiley a ”pierdut-o” pe Gina Pistol într-un orășel din Franța: ”Nu o găsesc! O fi fugit?”

Gina Pistol și Smiley au avut parte de o nuntă ca în poveşti, iar acum se bucură de câteva zile în doi. Cele două vedete au primit din partea naşilor o vacanţă în sudul Franţei. Cei doi au descoperit multe locuri frumoase, însă au avut parte şi de câteva peripeţii. Recent, Smiley a povestit pe reţelele de socializare cum s-a pierdut de mama fetiţei sale pe străduţele unui orăşel.

Gina Pistol şi Smiley se bucură în aceste zile de prima lor vacanţă în calitate de soţ şi soţie. Cu toate acestea, cei doi nu au uitat de fanii lor, iar pe tot parcursul călătoriilor îi ţin la curent cu toate activităţile pe care le fac. După ce au vizitat Cannes, Monte Carlo, dar şi alte oraşele superbe din Franţa (VEZI TOATE DETALIILE AICI), cei doi au decis ieri să meargă pe o plajă sălbatică să se relaxeze.

Drumul până acolo a fost lipsit de incidente. Smiley s-a bucurat de străzile fără gropi, iar Gina de peisajele superbe.

Smiley a pierdut-o pe soţia sa într-un orăşel din Franţa

Ajunşi în Gordes, acolo unde s-au filmat două seriale celebre, printre care și “Emily in Paris”, cei doi au luat-o la pas pe străduţe, iar la un moment dat, acaparaţi de frumuseţile locului… s-au pierdut unul de celălalt.

Iniţial, Smiley a încercat să îşi sune soţia, însă telefonul nu avea semnal, așa că a început să o caute peste tot.

„Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…) Ziua a început liniștit, am hotărât să mergem până la mare, la o plajă sălbatică minunată, drumul superb, peisaje frumoase, vie peste tot, lavandă. Am ajuns la plajă, unde marea era agitată, bătea vântul, așa că nu era rost de stat pe acolo. Ne-am dus să vedem muzeul ornitologic, unde am văzut o mulțime de specii de păsări și pentru prima dată păsări flamingo, care nu erau așa roz cum vezi în filme. E mai roz Theo Rose decât păsările astea… Și pentru că era aproape, am mers să vedem o cetate construită în anul 100 și ceva înainte de Hristos. După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur? Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum”, a povestit aristul.

La un moment dat, obosit, Smiley a hotărât să se oprească la o cofetărie şi să îşi reîncarce bateriile cu o prăjitiură. Surpiză însă! La masă a dat nas în nas chiar cu soţia lui.

„De la atâta căutare, mi-a scăzut glicemia și m-am dus repede la prima cofetărie. Când colo… Gina stătea relaxată la terasă și savura niște eugenia franțuzească. Mă cunoște bine, se vede treaba. Știa că tot la dulce trag”, a povestit Smiley, pe pagina sa de Instagram.