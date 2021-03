Smiley nu a cucerit-o doar pe Gina Pistol: ”Mi-am schimbat total părerea despre tine!”

Smiley e tătic de câteva zile și le-a prezentat amicilor lui și admiratorilor cam cum se derulează noaptea pentru el. Fanii i-au raspuns pozitiv, mai mult, artistul are un nou admirator.

Smiley a pus o fotografie pe Instagram apoi a explicat totul. Ce se întâmplă, de fapt, noaptea. "Așa sunt în fiecare noapte. Nu stiu cât o să dorm sau dacă o s-o fac. Iubesc asta!", a scris Smiley. Răspunsul unuia dintre cei care-l urmăresc a fost deosebit. "Nu știu dacă o să citești comentariul acesta, nu am dat comm în viata mea vreunei vedete, never ever, dar voiam să știi că am urmărit recent broadcastul tău cu Damian Draghici și mi-am schimbat total părerea despre tine – nu am avut niciodată o părere proastă despre tine anyway, doar că acum te-am urmărit pe youtube și am realizat că ești o persoană demn de urmat și am simțit că ești un om (nu vreau să zic vedetă, pentru că toți suntem oameni până la urmă) cu care rezonez și parcă mi-ai dat și mie din entuziasmul tău. Ești un exemplu demn de urmat, bravo ție! Și by the way.. o să fii un tată, nu perfect, dar perfect pentru fiică. Așa că… succesc în ceea ce faci și… cu Dumnezeu înainte", a fost mesajul unui internaut care a fost cucerit de Smiley.

Recent, cântărețul a postat pe contul său de Instagram un mesaj care i-a surprins pe internauți. Încă de la primele ore ale dimineții, Smiley s-a trezit și le-a povestit fanilor care este ritualul lui de când a devenit tătic. „Bună dimineața. Deși noi ne-am trezit deja de trei ore, dar cam ăsta e ritualul de dimineața. Cam acum ne liniștim. Să aveți o zi minunată", a spus, joi dimineața, Smiley.

„Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina şi-a revenit foarte bine. Fetiţa noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Şi atunci când te trezeşti la 4 dimineaţa o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naşte copilul tău îţi dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a mai spus Smiley.