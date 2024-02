Smiley s-a panicat în America, după ce a primit asta pe telefon: „Nu credeam că o să trăiesc așa ceva”

Smiley a trecut prin momente de panică în America, acolo unde se află alături de Gina Pistol și de fiica lor, Josephine. Artistul a recunoscut că nu s-a gândit vreodată că poate trăi așa ceva, mai ales că a fost în Los Angeles de nenumărate ori.

Smiley, Gina Pistol și Josephine, fiica lor, se află în America, acolo unde artistul își va desfășura, pentru o perioadă, activitatea profesională. Juratul de la Vocea României îmbină utilul cu plăcutul, ocupându-se atât de carieră, cât și de familie. Acesta merge la studio, dar își face timp și pentru soția și fiica lui. Cei trei au petrecut momente frumoase împreună, însă au avut parte și de o „surpriză”.

Smiley, Gina Pistol și Josephine au călătorit în America, la Los Angeles, în urmă cu mai bine de o săptămână. Cei trei vor mai rămâne acolo aproximativ o lună, așa că au decis să își închirieze și o casă superbă. Pe lângă treburile profesionale, artistul își face timp și pentru momentele petrecute în familie. În timpul liber, merg la plimbări și se bucură de frumusețile zonei. Însă, de curând, planurile le-au fost date peste cap. În timp ce aflau la Hollywood, au primit o avertizare meteo în legătură cu o furtună.

„Nu credeam că o să trăiesc așa ceva tocmai în Hollywood. De atâția ani de când vin aici nu am pățit asta. Credeați că numai noi avem Ro-Alert? Na, că au și ei L.A.-Alert”, a spus artistul, în cadrul unui videoclip postat pe Instagram.

Cu toate acestea, Smiley, Gina Pistol și Josephine au reușit să creeze amintiri de neuitat atunci când vremea le-a permis. Cei trei au vizitat locuri faimoase din Statele Unite ale Americii și s-au bucurat de clipele petrecute împreună.

Am dat și peste Bart în lumea legendarei familii Simpson, apoi am dansat în lumea lui Super Mario și mi-am adus aminte de copilăria mea când stăteam la coadă la un vecin de scară, singurul care avea Nintendo în cartier, să mai joc și eu o viață, două.”, a mai spus Smiley.

Artistul a povestit și despre experiențele culinare. Cei trei au mers la diverse restaurante din Los Angeles și s-au delectat cu preparate gustoase.

„După atâta distracție am mers iute la masă că eram leșinați de foame. Am mâncat ceva italian bun, bun de tot. Pizza, paste, chifteluțe marinate, o bunătate. Am mers la culcare devreme, pe la șapte.”, a mărturisit Smiley.