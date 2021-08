Smiley și-a amețit fanii! ”Proba de viteză! Câte vezi în poza asta?” Ce răspunsuri a primit

Smiley chiar e un tătic exemplar, iar acest lucru se vede și din fotografiile și comentariile pe care artistul le expune pe rețelele de socializare. Ultima a fost cu biberoane, iar admiratorii lui s-au prins în joc.

Smiley și Gina Pistol trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor, de câteva luni, atunci când a apărut Josephina. Cei doi deveneau părinți pentru prima dată! Iar micuța le ocupă mai tot timpul. Smiley are, însă, timp și să se amuze. ”Olimpiada de spălat biberoane, proba de viteză. Tu câte 🍼 vezi în poza asta?”, a scris Smiley în dreptul imaginii în care muncește din greu cu mâinile în chiuvetă. Imediat a primit răspunsurile. ”Știm că primul an de viață e plin de biberoane, îți urez spor la treabă! Dar am o curiozitate, chiuveta!!! de unde e chiuveta?”, ”Niciunul, toate sunt pentru depozitat laptele matern”, ”Nu te juca cu imaginația omului”, au fost câteva dintre comentariile fanilor artistului.

Smiley a postat fotografia buclucașă! Reacțiile, pe măsură

Nu cu mult timp în urmă, Smiley se destăinuia, din nou, fanilor. Tot cu o fotografie, în dreptul căreia adresa mesajul: ”Așa o ud pe Gina în ultimul timp”. Internauții au reacționat imediat. ”Numai eu m-am gândit aiurea?”, ”Smiley s-a făcut spălător de pistoale!”, ”Bună asta!”, „Nu mai poți altfel s-o uzi?”, ”Vorbe cu tâlc”, ”Să te gândești la o strategie pentru iarna care vine. Atunci va fi și mai greu să o uzi”, ”Bine si așa… decât deloc”, „Tu-ți dai seama ce norocoasă e?”, ”După posibilități”, ”Așa de curând? Mă așteptam la asta, dar după vreo cel puțin 10 ani de stat împreună… nasol omule”, sunt o parte dintre mesajele pe care Smiley le-a primit.