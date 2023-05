Smiley și-a luat viitoarea soție și a dus-o într-o vacanță romantică, înainte de nuntă: „Am obosit de la atâtea pregătiri”

Smiley și Gina Pistol și-au făcut bagajele și au plecat din țară, înainte de nuntă! Chiar dacă mai sunt puține zile până la marele eveniment, cei doi viitori soți au decis să facă o escapadă la Londra.

Mai sunt aproximativ zece zile până la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Evenimentul se anunță a fi unul fastuos, cu invitați de renume, iar pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Pentru a scăpa de toată agitația și de stresul de dinainte de nuntă, Smiley și Gina Pistol au plecat într-o scurtă vacanță.

Smiley și Gina Pistol, escapadă romantică înainte de nuntă

Artistul și viitoarea lui soție, Gina Pistol, au plecat câteva zile la Londra, după cum a dezvăluit cântărețul într-o postare pe rețelele de socializare. Cei doi au plecat singuri, fără fiica lor Josephine, în vârstă de doi ani. Marele eveniment, care va avea loc pe data de 27 mai 2023, se apropie cu pași repezi, iar pe lângă ultimele pregătiri pentru nuntă, Smiley se preocupă și de partea muzicală. Pe lângă doza de relaxare pe care vrea să o ia în capitala Marii Britanii, Smiley a mers cu treabă la studio ROMDROPS, extensia internațională a companiei pe care o deține artistul.

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă. Așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra, să mai schimbăm atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură, la propriu, soare și voie bună”, a transmis artistul pe contul lui de Instagram.

CITEȘTE ȘI: Boala de care suferă Smiley și pe care medicii au identificat-o imediat. Cum se manifestă sindromul descoperit și la Delia

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu de șapte ani

Smiley și Gina Pistol sunt într-o relație de 7 ani, însă abia în 2020, cei doi au decis să oficializeze relația, în mod public. Tot în acel an, fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite și Asia Express anunța că va fi mamă pentru prima dată. În 2021, vedeta a dat naștere micuței Josephine care le-a umplut viețile de bucurie. Gina a renunțat la proiectele televizate în care era implicată, tocmai pentru a se dedica, în totalitate, creșterii fetiței sale.

De-a lungul timpului, cei doi au fost întrebați când vor face pasul cel mare, însă nu păreau a fi pregătiți. Recent însă, cuplul a anunțat că va avea loc nunta într-un cadru restrâns, alături de cei dragi.

VEZI ȘI: Condiția pe care au avut-o de îndeplinit Smiley și Gina Pistol ca să plece în vacanță. Nu au scăpat ușor. „Am o mare rugăminte”