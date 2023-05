Condiția pe care au avut-o de îndeplinit Smiley și Gina Pistol ca să plece în vacanță. Nu au scăpat ușor. „Am o mare rugăminte”

Smiley și Gina Pistol trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste din showbiz-ul românesc. Cei doi se bucură de clipele petrecute în familie, alături de fiica lor Josephine și se pregătesc și de nuntă, care va avea loc în mai puțin de 2 săptămâni.

Până la marele eveniment, Smiley și Ginuța vor să profite din plin de momentele în doi. În urmă cu câteva zile, prezentatoarea Tv și artistul le spuneau fanilor că urmează să plece singuri într-o vacanță în Londra. Și cum micuța Josephine nu i-a însoțit, aceasta le-a pus părinților săi o condiție, în schimb.

Condiția pe care Josephine le-a pus-o părinților ei înainte să plece în vacanță

Moderatoarea de la Antena 1 s-a conformat cerinței fiicei sale, însă recunoaște că îi este greu să îi îndeplinească dorința. De aceea, partenera lui Smiley a apelat la ajutorul fanilor din mediul online, în speranța că va reuși să găsească o soluție.

Gina Pistol este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează o strânsă legătură cu cei care o admiră. Vedeta postează des și își ține urmăritorii la curent cu toate evenimentele din viața sa. De curând, blondina le-a cerut ajutorul internauților, întrucât fiica sa, Josephine a avut o dorință total ieșită din comun.

Se pare că micuța își dorește foarte mult un album foto sau o revistă cu celebrul artist Michael Jackson și speră ca părinții ei să îi satisfacă dorința.

Gina Pistol a tot căutat, însă „misiunea” nu este deloc ușoară. Ultima variantă a fost să le ceară fanilor o părere, în speranța că aceștia știu exact de unde ar putea să achiziționeze cadoul pentru cea mică.

„Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește. Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra? Mulțumesc pentru ajutor”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare.