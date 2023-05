Căsătoria Ginei Pistol, anulată din cauza problemelor lui Nicola cu legea. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite putea deveni mireasă înainte de relația cu Smiley

Smiley (39 de ani) și Gina Pistol (42 de ani) formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, și, în curând, urmează să se căsătorească. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a avut, în trecut, o mare dezamăgire chiar înainte de a face acest pas cu fostul ei iubit, Nicola. Cei doi s-au despărțit chiar când se hotărâseră să-și unească destinele pentru totdeauna. Problemele afaceristului libanez cu legea au contribuit la ruptura definitivă dintre cei doi.

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de mai bine de 7 ani, însă, abia în 2020 au decis să își expună public relația. Artistul și blonda lui au împreună o fetiță, pe nume Josephine. Recent, ei au anunțat că urmează să se căsătorească.

În urmă cu mai mulți ani, Gina a mai fost foarte aproape de căsătorie, însă totul a picat din cauza problemelor cu legea pe care le-a avut fostul ei iubit, Nicola.

(CITEȘTE ȘI: Gina Pistol le-a arătat fanilor rochia pe care o să o poarte în ziua nunții! Partenera lui Smiley va străluci la marele eveniment)

Gina Pistol a fost la un pas de căsătorie înainte de a-l cunoaște pe Smiley

Înainte de a deveni partenera lui Smiley, Gina Pistol a avut o relație de 7 ani cu afaceristul libanez Nicola. Relația dintre cei doi a fost însă presărată cu multe certuri și despărțiri. În anul 2011, Nicola a cerut-o în căsătorie pe Gina și i-a oferit un inel de logodnă deosebit, dar și un telefon mobil Vertu, cu diamante și safire. Totuși, după doar un an, cei doi s-au despărțit definitiv, iar nunta anunțată nu a mai avut loc. Se pare că problemele cu legea pe care le-a avut afaceristul libanez au contribuit decisiv la ruptura dintre cei doi.

Mai exact, Nicola a fost reținut și dus la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă și spălare de bani. În 2014, afaceristul libanez a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT. Abia în 2018, Tribunalul București l-a condamnat pe Nicola la 13 ani de închisoare și plata în solidar a unui prejudiciu de peste 18,2 milioane lei (4 milioane euro). Decizia nu a fost însă una definitivă, afaceristul libanez și ceilalți inculpați au cerut apel, iar dosarul a ajuns pe masa unui alt complet, unde se judecă și în ziua de azi.

Smiley a anunțat că se căsătorește cu Gina Pistol

De-a lungul timpului, atât Smiley, cât și Gina Pistol au fost întrebați de nenumărate ori când vor face pasul cel mare, însă cei doi nu păreau a fi pregătiți. Artistul și prezentatoarea TV au făcut, însă, recent, marele anunț și au mărturisit că vor face nunta într-un cadru restrâns, alături de cei dragi.

„Tot timpul aceasta a fost răspunsul: că o să vă anunț eu și evident că anunțul nu pot să îl fac singur. Suntem împreună aici și vrem să vă anunțăm că am decis să ne căsătorim. Am decis să ne căsătorim.

Decizia am luat-o acum doi ani, acum un an și jumătate. Bine că, probabil, noi am luat decizia cu mult timp înainte, dar am verbalizat-o…Nu am conștientizat fix momentul acesta, dar uite că suntem după șase ani și jumătate de relație tot împreună, tot acasă”, a spus Smiley într-un clip video pe canalul său de YouTube.

(VEZI ȘI: Smiley și Gina Pistol refuză să își mai expună fiica în mediul online. Motivul pentru care cei doi au luat această decizie)