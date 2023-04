Gina Pistol a anunțat nunta cu Smiley, dar s-a trezit că a slăbit fără să vrea: ”Nici la sală nu merg!”

Gina Pistol a devenit mamă în urmă cu mai bine de doi ani. În prezent, viitoarea soție a lui Smiley a revenit la silueta dinainte de a naște, fără a face însă un efort fizic deosebit. Fosta prezentatoare a show-ului culinar, Chefi la cuțite, a recurs pentru asta la anumite suplimente și a evitat să mai consume în cantități mari un anume produs. CANCAN.RO are toate amănuntele despre cum și-a recăpătat Gina Pistol silueta de invidiat.

Gina Pistol și Smiley numără zilele până când vor deveni soț și soție. Cei doi au făcut anunțul căsătoriei în mediul online și se află în toiul pregătirilor, pentru a avea parte de o nuntă de basm. Și cum la un astfel de eveniment, mireasa va fi în centrul atenției, Gina e conștientă de faptul că trebuie să arate impecabil.

Iubita lui Smiley a fost cerută în căsătorie în urmă cu aproape un an și jumătate. A zis „da”, fără să stea pe gânduri. Cei doi viitori soți au ținut totul în secret, până acum, când se pregătesc de unul dintre cele mai frumoase și importante momente din viața lor. Iar de atunci, pas cu pas, a reușit să-și recapete silueta dinainte de a naște.

Cum a reușit să slăbească

Fericită și realizată pe plan personal, mama a unei fetițe tare frumușică, Gina Pistol a reușit să dea jos kilogramele acumulate fără a se înfometa sau a face efort fizic, la sală.

„ Am luat niște suplimente, am avut zile când am mâncat mai puțin… Unele când am mâncat mai mult. Din păcate, nu am avut energie să fac sport, să merg la sală”, a dezvăluit mireasa lui Smiley în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am consumat mai puțină pâine”

Tot ea a adăugat că în ultima perioadă a renunțat să mai consume în cantități mari un anume produs și a ținut și tot postul Paștelui.

„Nopțile nedormite în primii doi ani, când fetița se trezea des, probabil se văd acum. Am ținut și tot postul Paștelui. Am consumat mai puțină pâine. Poate si de la asta”, a completat fostul model.

„A fost o excepție”

Altfel, deși a reușit să impresioneze publicul în momentul în care a urcat pe scenă și a cântat în duet cu Smiley la concertul pe care iubitul său l-a ținut la Sala Polivalentă, Gina Pistol ne-a mărturisit că nu va mai repeta acest episod. Asta pentru că niciodată nu și-a dorit să fie cântăreață.

„A fost o excepție. Nu vreau să cânt. Andrei are alte lucruri mai importante de făcut, decât să mă convingă pe mine să mă răzgândesc”, ne-a mai spus blondina.

Totuși, aceasta a dat de înțeles că va cânta la nunta sa, alături de Smiley.

Ce rochie va purta la nuntă fetița Ginei

Gina Pistol și Smiley sunt împreună de mai bine de șase ani și sunt părinții unei fetițe, Josephine. Cei doi au anunțat, recent, că își vor oficializa relația și au povestit cum a decurs momentul cererii în căsătorie.

„Era într-o seară normal, de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre. Spălam cada și eram cu mâinile pline de spumă. Andrei se juca cu Josephine în dormitor. Și m-a strigat: Gina, vii puțin? Eu am ieșit din baie cu mâinile pline de spumă și zic: ce este? Mă uitam așa la ei și Josephine avea o cutiuță în mână. Andrei a început să zică ceva, dar nu l-am auzit. Nu am auzit începutul pentru că cea mică rodea cutia și mă întrebam de unde a luat-o. Nici nu am realizat că e o cutie cu un inel. Dar l-am văzut emoționat pe Andrei”, a povestit Gina Pistol.

Fosta prezentatoare a emisiunii Chefi la cuțite a mărturisit, de asemenea, că va avea două rochii pentru acest eveniment fericit. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, aceasta a ținut să spună că nu se va asorta cu micuța ei: „Josephine va avea altă rochiță, nu ca a mea”.

