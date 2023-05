Video exclusiv cu dansul mirilor la nunta lui Smiley cu Gina Pistol! Imagini emoționate

Smiley și Gina Pistol au ajuns la momentul special în care fac dansul mirilor. Vedeta de la Antena 1 și cântărețul de la PRO TV au ales o piesă cunocută de în întreaga lume. Momentul a reușit să emoționeze invitații până la lacrimi!

Dansul mirilor este unul dintre cele mai importante momente de la o nuntă. Știind foarte bine acest detaliu, Smiley și Gina Pistol au ales să danseze pe piesa Dance Me To The End Of Love, cântată de către Leonard Cohen.

Ce semnifică dansul mirilor

Dansul mirilor este o tradiție care este recunoscută în cărțile de istorie încă din secolul al XVII-lea. O bună perioadă era organizat în balurile formale și era arăta complet diferit. Un invitat de onoare era ales să conducă primul dans, nu mirele. Gazda anunța începerea balului și primul dans, cel al invitatului.

Până în anul 1920, era bine ca tinerii însurăței să-și lase invitații să danseze primii. Încă de acum 100 de ani, mirele și mireasa alegeau, mai spre finalul nunții, un moment și o piesă pe care să danseze.

Odată cu trecerea timpului, dansul mirilor a prins mult mai multă importanță. În contemporaneitate, oamenii merg la cursuri speciale, aleg cu mare grijă piesa și caută să facă o adevărată atracție din valsul lor, așa cum s-a întâmplat și cu Smiley și Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit

După 7 ani de relație, a venit momentul în care Smiley și Gina Pistol să spună cel mai hotărât „DA” din viața lor, la starea civilă. Prezentatorul de la Românii au Talent a cerut-o încă din luna decembrie a anului 2021, dar nu a avut prilejul să-și vadă iubita mireasă până acum.

O nuntă cu peste 300 de invitați de seamă, un local superb, de pe malul lacului Snagov și un aranjament de basm au transformat o simplă zi în una dintre cele mai importante ale cuplului. Nici micuța Josephine nu putea lipsi de la eveniment, o mică prințesă căreia tatăl i-a spus că merge la bal, neînțelegând încă ce se întâmplă, de fapt.

