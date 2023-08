Smiley, un tată model pentru Josephine! Gina Pistol a oferit imagini emoţionante. VIDEO

Smiley se pare că își ia în serios rolul de tată și chiar îi iese. Atât cât îi permite timpul, artistul încearcă să petreacă momente unice alături de Josephine, fetița sa, iar unul dintre ele a fost surprins cu o seară în urmă, atunci când Gina Pistol a filmat pe ascuns o secvență momerabilă.

Smiley reușește să-și împartă timpul între viața artistică și familie. Este cunoscută relația deosebită dintre tați și fiice, iar cazul de față nu face excepție de la regulă. Cu o seară în urmă, Gina Pistol a avut buna inspirație de a surprinde un moment, pe cât de normal ar părea, pe atât de emoționant s-a dovedit a fi.

Smiley, soțul Ginei Pistol, este un tată model pentru micuța Josephine

Smiley a fost cel care s-a ocupat de micuța Josephine înainte de culcare. În locul unui cântec de leagăn, se pare că micuța a vrut să asculte cum tatăl ei îi citește o poveste. Cu o dicție de poet și o răbdare de fier, soțul Ginei Pistol a intrat rapid în rolul personajelor din cartea de povești ”Mica sirenă”: ”Semeni cu fata care mi-a salvat viața după o furtună îngrozitoare. M-ai găsit când eram pe moarte, întins pe plajă și în curând mă voi însura cu ea, căci ea este dragostea mea adevărată”, se arată în rândurile citite de Smiley.

Făcând o pauză, ca să se asigure că Josephine a înțeles ce s-a întâmplat în poveste, Smiley îi spune: ”Deci a venit altcineva și i-a spus că l-a salvat. Vezi? Cine a venit? Vrăjitoarea a venit.”

De când au devenit părinți, Gina Pistol și Smiley au încercat să se adapteze unui nou stil de viață. Prioritățile s-au schimbat, rutina de până atunci s-a transformat, chiar și din punct de vedere profesional au existat mici modificări. Sarcinile și responsabilitățile sunt împărțite, fapt confirmat chiar de Smiley. În urmă cu ceva timp, artistul a vorbit despre rutina zilnică pe care o are alături de fiica lui.

„Pentru că Gina se trezește noaptea și o adoarme la loc, eu dorm buștean și mă trezesc la 7 sau 7 și jumătate când se trezește ea și stăm împreună, citim cărți, ascultăm muzică, povestim, ne jucăm, ne plimbăm, toate acasă. Eu petrec în fiecare dimineață timp cu ea”, a spus Smiley în podcastul de la Pro FM.

Gina Pistol: ”Am învățat ce este răbdarea în relația asta”

Sunt rare momentele în care Gina Pistol și Smiley vorbesc despre relația lor, dar și atunci când o fac… fanii sunt uimiți de ceea ce aud. Așa s-a întâmplat în urmă cu ceva timp, când cei doi au vorbit despre cum au decurs primii ani din relația lor. Imaginile au fost făcute public pe TikTok și nu a durat mult până când au devenit virale.

Smiley: ”Nu știu cum m-a ales Gina pe mine, dar să spună ea.”

Gina Pistol: Eu pur și simplu am simțit. Pur și simplu am simțit că el o să fie. Relația noastră nu a fost o relație… adică a fost construită treptat, fără nicio grabă, cu toate că eu trebuia mereu să știu care este următorul pas ca să îmi ofere mie un confort emoțional, să zic așa. În relația cu Andrei a trebuit să lucrez și eu la asta, cum și el a trebuit să lucreze la anumite părți ale lui. Am învățat ce este răbdarea în relația asta, la început.

Smiley: Încă învață.

Gina Pistol: Au fost momente la început când îmi venea să mă duc mâncând pământul, tocmai pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui, dar ceva în mine îmi spunea doar învață să ai răbdare. Iar acum când mă uit la fiica mea, când o iau în brațe și mă uit în ochii ei înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Eu sunt mai vulcanică așa… să nu zic nebună.”, se arată în imaginile publicate pe TikTok.