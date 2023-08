Smiley, un tătic ca nimeni altul! Ce face artistul în fiecare seară pentru fiica lui: „Am tras lozul câștigător”

În urmă cu doi ani și jumătate, viața lui Smiley și a Ginei Pistol se schimba radical. Cei doi au devenit părinți, iar micuța Josephine a adus multă bucurie în familia acestora. Cele două vedete își dedică majoritatea timpului fiicei lor, iar Smiley s-a dovedit un tătic model. Ce face artistul în fiecare seară pentru fiica lui?

Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de șapte ani, iar în această vară și-au unit destinele și în mod oficial. Familia lor numără acum trei membri, iar vedeta din casă este micuța Josephine. Gina Pistol a renunțat la activitatea sa profesională pentru a se concentra pe creșterea fiicei sale, însă și Smiley este extrem de implicat. Recent, fosta prezentatoare de la Antena 1 a dat din casă și a vorbit despre cum se descurcă partenerul ei în rolul de tătic.

Smiley, un tătic model

În cadrul unui interviu recent, Gina Pistol a mărturisit că este o femeie cât se poate de norocoasă. Vedeta a dezvăluit că partenerul ei este un tătic model și nu a fugit până acum de nicio responsabilitate în ceea ce o privește pe micuța Josephine. Nici măcar proba scutecului nu i-a ridicat probleme lui Smiley.

Fosta prezentatoarea de la Antena 1 a mărturisită că Smiley este foarte implicat în creșterea fiicei sale. Cântărețul îi citește fetiței sale povești în fiecare sară, îi cântă, o hrănește și chiar se descurcă de minune și atunci când este vorba de schimbarea scutecului. Mai mult, fie că este acasă, fie că nu, Smiley are grijă să îi spună în fiecare seara noapte bună micuței Josephine.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povești seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi.

Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi da și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol, potrivit click.ro.

„Sunt mult mai bogat acum”

Smiley se bucură din plin de rolul de tătic și spune că de când fiica lui a venit pe lume totul s-a schimbat. Se simte mai bogat acum, mai împlinit, iar viața a căpătat alt sens pentru el. Dacă înainte era preocupat de numeroase lucruri și își împărțea atenția într-o mulțime de direcții, acum totul se concentrează în jurul familiei sale și nimic altceva nu mai contează.

„Sunt mult mai bogat acum, nu știu dacă mai matur, dar e clar că trăiesc cu totul altfel, simt cu totul altfel, parcă totul are un sens. Totul are o însemnătate mai mare, totul este mai intens. Am o bucurie mult mai mare și parcă nimic nu e mai important decât sănătatea familiei mele și timpul petrecut cu familia mea”, declara Smiley.