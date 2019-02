Șoc în familia lui Șerban Huidu! Vestea a venit ca un trăsnet

Familia lui Șerban Huidu trece prin momente foarte dificile, după ani de criză în care investițiile s-au dus pe Apa Sâmbetei, cum se spune. Anca Matei, sora soției lui Șerban Huidu a fost executată silit de un apartament cu două camere situat într-o vilă din cartierul Dorobanți. Imobilul va fi scos la licitație la sfârșitul acestei luni pentru o sumă relativ mică: 62.912 euro. Asta după ce la prima licitație, acolo unde suma de vânzare a fost cu 25% mai mare nu s-a găsit nici un cumpărător.

Apartamentul cumnatei lui Șerban Huidu are 2 camere plus baie și bucătărie. Se află la demisolul unei vile de lux din zona Dorobanți și, așa cum prevede legea, bunul se poate vinde și sub prețul de pornire a licitației. Dar asta doar în condițiile în care există cel puțin doi licitatori, iar prețul obținut e mai mare de 30% decât cel de pornire.

Într-o astfel de situație, apartamentul din Dorobanți ar putea să ajungă să fie vândut la mai puțin de 20.000 euro.

Apartamentul cumnatei Cârcotașului a ajuns pe mâna executorilor după ce aceasta nu a putut să achite un credit ipotecar contractat în 2009 și care a ajuns la o firmă de recuperare creanțe. Banii ar fi trebuit să ajute la dezvoltarea unui cartier rezidențial, proiect al socrului lui Huidu, fostul senator Matei Vintilă, în zona Bulevardului Timișoara. Însă proiectul respectiv nu a fost finalizat.