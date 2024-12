ȘOC la Mireasa! Au anunțat că se despart, la doar o zi după ce fosta concurentă a pierdut sarcina

Raluca și Ion Șaulescu, foști concurenți din sezonul 4 al emisiunii Mireasa, au trăit recent două momente extrem de dificile. Cei doi păreau mai fericiți ca niciodată din clipa în care au aflat că vor deveni părinți, însă lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată, iar aceștia au trecut de la extaz la agonie într-un timp foarte scurt. După ce au dat vestea tristă legată de pierderea sarcinii, cei doi și-au șocat fanii cu cel mai recent anunț. Iată ce s-a întâmplat!

Cu doar câteva zile în urmă, Raluca anunța cu bucurie că familia lor urma să se mărească. Însă fericirea lor s-a spulberat când tânăra a făcut publică vestea tragică: sarcina s-a oprit din evoluție. Raluca a împărtășit durerea pe rețelele de socializare, într-un mesaj care a emoționat pe toată lumea:

Înainte de a transmite mesajul care confirma vestea tristă, fosta concurentă a emisiunii Mireasa a postat o fotografie în care se regăsea un mesaj ce a stârnit semne de întrebare în rândul urmăritorilor ei:

Cu toate astea, veștile triste nu se opresc aici. De parcă acest anunț nu era suficient de dureros, Ion Șaulescu a transmis un mesaj șocant la doar o zi distanță: cei doi nu mai formează un cuplu. Decizia lor de a se despărți vine după mai bine de trei ani de relație și o mutare recentă în Germania, unde părea că lucrurile se așezaseră pe un drum bun.

Ion a confirmat despărțirea printr-un mesaj postat pe Instagram, care a surprins comunitatea lor de fani:

Aceste două anunțuri, venite atât de aproape unul de celălalt, au lăsat fanii celor doi întristați, mai ales că mulți îi considerau un cuplu sudat, care depășise dificultăți în trecut.

Raluca Șaulescu povestea, într-un live pe TikTok, că se simțea rău din cauza grețurilor și era tot mai sensibilă la mirosurilor puternice. Aceasta renunțase complet la fumat, pentru a se asigura că bebelușul ei este sănătos. Aceasta era gata să facă orice pentru a-i fi bine copilului ei.

„Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc. Și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară. Deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”, spunea Raluca, într-un live pe TikTok.