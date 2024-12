Tragedie la Mireasa! Doi ex-concurenți au făcut anunțul trist: ”Copilașul nostru...”

Durere fără margini pentru doi foști concurenți de la emisiunea Mireasa! Raluca și Ion Șaulescu, din sezonul 4 al competiției de la Antena 1, și-au anunțat fanii că nu vor mai deveni părinți. Cei doi amorezi trec printr-o dramă cumplită, după ce tânăra a pierdut sarcina. De curând, aceștia au dat vestea foarte emoționați, însă fericirea lor n-a durat prea mult.

Raluca și Ion Șaulescu, din sezonul 4 din emisiunea Mireasa, s-au bucurat enorm zilele trecute când anunțau că vor deveni părinți. Cei doi erau foarte entuziasmați de vestea venirii unui copil în familia lor. Doar că, fericirea lor n-a durat prea mult, căci fosta concurentă a anunțat cu multă tristețe în suflet că sarcina ei nu a evoluat așa cum trebuia. Inima micuțului ei s-a oprit, iar în urma experienței dureroase, aceasta a vorbit despre momentul greu prin care trece.

Înainte de Sfântul Nicolae, Raluca a anunțat pe rețelele de socializare că sarcina s-a oprit din evoluție. Acesta a postat o fotografie cu un mesaj copleșitor.

Raluca a anunțat că micuțul ei s-a oprit din evoluție. „Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune”, a scris fosta concurentă de la Mireasă, pe internet.

Raluca Șaulescu povestea, într-un live pe TikTok, că se simțea rău din cauza grețurilor și era tot mai sensibilă la mirosurilor puternice. Aceasta renunțase complet la fumat, pentru a se asigura că bebelușul ei este sănătos. Aceasta era gata să facă orice pentru a-i fi bine copilului ei.

„Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc. Și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară. Deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”, spunea Raluca, într-un live pe TikTok.