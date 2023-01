Șocant! Ce se afla în punga de spananc pe care această femeie a cumpărat-o de la supermarket

O femeie a tras o speritură de zile mari atunci când a desfăcut punga de spanac achiziționată de la un magazin renumit. Imaginile au ajuns pe Internet și s-au viralizat rapid.

Katherine Bacon, o femeie în vârstă de 32 de ani din Sussex, a avut parte de o surpriză cel puțin neașteptată. Ea achiziționase, cu nouă zile în urmă, o pungă de spanac pe care a decis să o țină la rece până în ziua cu pricina. Doamna era pe punctul de a pregăti cina, așa că s-a îndreptat către frigider și a luat punga de spanac, fără să se aștepte la ceea ce avea să urmeze. Ce se afla înauntru a vârât-o în sperieți.

Ce se afla, de fapt, în punga de spanac

Katherine Bacon a tras o sperietură soră cu moartea atunci când a zărit o șopârlă de culoare verde închis, în interiorul pungii în care credea că se află ceea ce avea să fie cina din seara respectivă. Ea și-a chemat de îndată soțul, care a venit să analizeze îndeaproape punga.

La început, bărbatul a crezut că insecta nu mai era vie, însă ea s-a dovedit a fi doar puțin “adormită”.

„Am cumpărat niște spanac de la un supermarket și ne-am ales și cu un animal de companie. Soția mea a scos pachetul din frigider și a început să țipe, întrebându-se peste ce a dat. Am fost amândoi șocați. Nu ne venea să credem. A stat acolo timp de opt sau nouă zile. Am crezut că șopârla era moartă, dar apoi am reușit cumva s-o trezesc. Cred că era adormită. S-a trezigt și a început să se plimbe prin pungă. Când am realizat că era vie am fost uimiți și am început să ne întrebăm ce putem face cu ea”, a povestit bărbatul britanicei, conform Mirror.

În cele din urmă, cei doi soți au sunat la un serviciu de protecție a animalelor și voluntarii le-au sărit imediat în ajutor. Șopârla a fost preluată și dusă într-un loc sigur.

Reprezentanții magazinului de unde a fost achiziționat spanacul buclucaș și-au cerut scuze și au promis că vor face verificări.