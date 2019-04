VIDEO. Suprinză: ce se află în interioul unui volan de Tesla. Ultimul experiment din mediul on-line

Tesla Model 3 este cea mai popular automobil al momentului, fiind disponibil, la vanzare, în mai multe variante. Versiunea de baza porneste de la 35.000 de dolari. Oferă o acceleratie standard de la la la 96 km/h, intr-un timp record, de 5.6 secunde, dar si o autonomie de pana la 354 kilometri.

In configuratia de top, in schimb, electrica americana reuseste sa sprinteze de la 0 la 96 km/h in 3.2 secunde, asemeni unei sportive pur sange. Si distanta ce poate fi parcursa cu o singura incarcare a bateriei, de 499 de kilometri, suna mai bine, insa toate acestea fac ca pretul sa urce considerabil, pana la 59.500 de dolari.

Asa cum era de asteptat, Tesla comercializeaza noul Model 3 si in trei variante diferite de mijloc, contra unor sume de 37.500, 44.500 ori 48.500 de dolari. Respectivele variante au urmatoarele specificatii (acceleratie 0-96 km/h, autonomie maxima): 5.3 secunde si 386 km, 5.0 secunde si 523 km, 4.5 secunde si 499 de kilometri, anunta 4tuning.ro.

In cazul de fata, nu caracteristicile inscrise in fisa tehnica a electricei americane primeaza, alta fiind, de fapt, curiozitatea. Subiectul principal il reprezinta volanul masinii de peste Ocean sau, mai corect spus, componentele din interiorul lui.

Daca vrei sa vezi ce se afla in interiorul unui volan de Tesla Model 3, atunci nu trebuie să ratezi următorul video. Vei avea parte de o adevarata surpriza.