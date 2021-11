Șocant! De ziua ei de naștere, Elena Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe: ”Păi, am vorbit cu ea. Când a murit?”

În loc să primească mesaje cu urări de bine, de ziua ei de naștere, Elena Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe. Toată lumea a crezut că îndrăgita interpretă de muzică populară s-ar fi stins din viață după ce a contractat coronavirusul.

În cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a fost sărbătorită cu ocazia zilei sale de naștere, artista a mărturisit că întreaga sa familie, prietenii, dar și fanii au fost speriați din cauza unor zvonuri care au apărut în mediul online.

Potrivit speculațiilor, artista s-ar fi stins din viață după ce a contractat coronavirusul. Întreaga familie a cântăreței a fost asaltată cu telefoane prin care li se adresa condoleanțe pentru Elena Merișoreanu, deși ea se afla acasă, sănătoasă. (VEZI ȘI: ELENA MERIȘOREANU, DECLARAȚII FRAPANTE DESPRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI INTERVENȚIILE ESTETICE EXAGERATE: “O ADMIR. MĂ ENERVEAZĂ CÂND LE VĂD CU «GOGOȘILE» ÎN GURĂ”)

”Eu nu știu nimic (n. despre vestea morții sale), pe soț îl sunau să-i zică condoleanțe pentru soția moartă. Toată lumea mă suna, rudele, colegii, prietenii. Bărbatu-miu a zis: ”Păi am vorbit cu ea acum, când a murit?” Sora mea a făcut tensiune 26. E a doua oară când mă ”omoară” așa, acum vreo doi ani s-a mai întâmplat”, a spus Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni TV.

Elena Merișoreanu a fost infectată cu noul coronavirus

Elena Merişoreanu, în vârstă de 74 de ani, a fost vaccinată cu schema completă anti-COVID în aprilie, dar nu a scăpat de infectarea cu coronavirus. Timp de o săptămână s-a simțit rău, dar credea că este vorba despre o răceală. Fiica ei a decis să-i facă mamei sale un test antigen, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

În prezent, cântăreața de muzică populară este internată la Institutul ”Matei Balş” din Capitală. Din fericire, Elena Merișoreanu se simte mult mai bine dar este în continuare sub supravegherea atentă a medicilor. Elena Merișoreanu a mărturisit că a înapoiat banii pentru evenimentele pe care trebuia să le onoreze. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU IMPLICATĂ ÎNTR-UN ALT SCANDAL! CU CINE SE CEARTĂ INTERPRETA DE MUZICĂ POPULARĂ: ”ONORARIUL MEU ESTE MULT MAI MARE DECÂT AL LUI”)

“Sunt spre bine, Doamne ajută! Sunt tot în spital, dar nu am febră, nu am avut nevoie de mască de oxigen. Stau să treacă cele 14 zile, să termin tratamentul că mai am ceva la plămâni, sunt puțin afectați. Zilele astea au spus că o să-mi dea drumul acasă. Am stat mult cu răceala, ca tâmpita acasă, și am venit destul de târziu. 7% – 8% am fost plămânii afectați, de la tuse, de la răceala aia cum credeam eu, dar era COVID, de fapt. M-a luat cu transpirații…

Eu, care sunt o fire care nu zac în pat, cum mă ridicam, cum mă lua oboseala și voiam să dorm. A doua zi, cum am ajuns la spital, m-am simțit mai bine. Acum mi-a ieșit bine saturația, medicii or să-mi dea drumul curând. Nu mă mai duc la evenimente, doamne ferește! Aveam evenimente luate în perioada următoare, dar am pus-o pe fiica mea și a dat banii înapoi cui mi-a dat arvună. Păi, cum să mă mai duc? Aveam de terminat CD-ul, de filmat videoclipuri, aveam totul plătit, dar, dacă s-a întâmpat asta, nu mai fac nimic“, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru Fanatik.