Șofer de autobuz din Pitești, filmat navigând pe Internet în timp ce conducea

Șoferul unui autobuz de la firma de transport public din Pitești este anchetat de comisia de disciplină după ce a fost filmat de un călător în timp ce conducea și se uita în telefon, imaginile fiind postate pe Facebook.

“Șofer autobuz nr. 8, cartier Trivale-Gara sud Pitești, lui îi arde de navigare pe internet în timp ce transportă călători”, a scris pe Facebook un piteștean, care a și postat imagini cu acesta.

Pe imagini se vede cum șoferul autobuzului are căștile în urechi și stă cu ochii în telefon.

”Eram 7 sau 8 călători în autobuz. A mers uitându-se la telefon din centrul orașului și până la capătul liniei, circa 4 – 5 stații”, a declarat bărbatul care a realizat filmulețul.

La rândul său, viceprimarul din Pitești, Sorin Apostoliceanu, a declarat că s-a autosesizat imediat după ce a văzut imaginile postate pe Facebook. Șoferul respectiv este acum anchetat de o comisie de disciplină.

“Am văzut imaginile și m-am autosesizat. Am dat conducerii firmei de transport public filmulețul. Vom lua măsuri. Șoferul respectiv a fost băgat în comisia de disciplină. Nu mai este șofer pe autobuzul respectiv. Va fi sancționat. Dacă este la prima abatere, sancțiunea este mică. Dacă are mai multe abateri atunci se poate ajunge la desfacerea contractului de muncă”, a declarat Apostoliceanu.

Potrivit acestuia, de-a lungul timpului mai mulți șoferi care conduc autobuzele PubliTrans Pitești, societate care asigură transportul public în comun, au fost sacționați din diverse motive, precum vorbitul la telefon sau nesemnalizare.