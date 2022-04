Sofia Vicoveanca, dezvăluiri uluitoare din viața intimă: „Aveam vreo 13 ani…”

Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară, Sofia Vicoveanca, a fost întotdeauna un personaj extrem de discret, cu o viață personală ținută departe de ochii presei și ai curioșilor. Artista a fost căsătorită cu jurnalistul Victor Micu, cel care s-a stins din viață în urmă cu două decenii. Din mariajul celor doi a rezultat și un fiu, actualmente în vârstă de 50 de ani. Sofia Vicoveanca nu a avut o viață amoroasă piperată, pentru că nu le permitea barbatilor sa se apropie de ea.

Era extrem de reticenta, devenea chiar agresiva cand acestia indrazneau sa-i fure un sarut. Indragita artista a povestit si de ce nu a vrut sa imbrace rochia de mireasă atunci cand s-a maritat, la 27 de ani, nu la 16, cum ar fi fost dezideratul mamei sale, care și-ar fi insistat să o dea pe artistă altui bărbat în tinerețe. Sofia Vicoveanca face mărturisiri picante din viața intimă.

“Aveam vreo 13 ani, Vasile era coleg cu tata la fabrica. Eu mergeam cu mancare la tata iar Vasile venea si spunea: fata asta are niste ochi care te baga in boala! Si tata ii spunea: mai, Vasile, e doar o copila… Si el ii raspunea: copila, copila, dar va creste! La o petrecere, a venit Vasile la mama si a intrebat-o daca ma lasa sa joc cu el. El m-a luat la joc, m-a retras intr-un colt si m-a sarutat!

Eu l-am luat la pumni si am fugit! Nu am fost mireasa. In lumea satului, cand vii de la nunta, toti intreaba daca mireasa a fost frumoasa. Eu care nu ma stiam o frumoasa, n-am vrut sa fie cineva intrebat daca am fost frumoasa sau urata. I-am spus barbatului meu ca nu vreau sa fiu mireasa si mi-a zis ca pentru el sunt frumoasa! Si m-a inteles!”

