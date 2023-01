Sofia Vicoveanca își trăiește viața la 81 de ani! Celebra artistă pleacă în vacanță, în Bali: „Mă duc să mai văd lumea, să îmi bucur sufletul!”

La cei 81 de ani, Sofia Vicoveanca radiază de energie, așa că la prima vedere greu poți fi convins că are această vârstă. Nu doar că își desfășoară în continuare activitatea, însă artista se aventurează și în călătorii lungi cu avionul. Cântăreața de muzică populară va pleca luna aceasta într-o vacanță exotică împreună cu fiul și nepoata.

Sofia Vicoveanca pleacă în Bali cu fiul și nepoata

Înainte să plece în Bali cu fiul și nepoata ei, interpreta de muzică folclorică va merge în Italia, unde va onora un concert pentru românii din diaspora. De asemenea, aceasta va pleca în Canada în luna aprilie și nu îi este deloc teamă că va traversa un ocean întreg.

Sofia Vicoveanca este un munte de energie, atât pe scenă, cât și în viața personală. După toate obligațiile profesionale care de obicei îi ocupă foarte mult timp, artista își va lua o pauză binemeritată, așa că va pleca într-un sejur pe care băiatul ei, Vlad, i l-a făcut cadou.

„Avem avion de dimineață la prima oră și zburăm direct la Veneția. De la Padova la Veneția sunt doar 30 de km. Sâmbătă cânt, duminică la fel, iar luni vin acasă. Și apoi, plec în voiaj cu băiatul meu și cu una dintre nepoate, în Bali. Plecăm pe data de 23 ianuarie.

Acesta este cadoul băiatului meu. Și m-a întrebat: ‘Mama te prinzi?’ Și îi zic: „Păi, măi, nu știi cu cine te pui!” Și sigur că mă duc, mă duc să mai văd lumea, să-mi bucur sufletul. Azi ești, mâine nu ești. Să încercăm să ne bucurăm, să nu supărăm pe nimeni.” ,a declarat Sofia Vicoveanca într-un interviu pentru Viva.ro

Trucul pe care îl folosește Sofia Vicoveanca pentru ten

Sofia Vicoveanca este foarte preocupată de imaginea ei, iar fiecare apariție a sa este mereu impecabilă. Ei bine, pentru aceste lucruri, cântăreața are câteva trucuri pe care le-a dezvăluit. De exemplu, pentru ten, artista folosește o mască cu busuioc și ulei de măsline.

„Eu folosesc ulei de măsline, dar nu din magazin, pentru că acesta e rafinat. Se pune busuioc, se macerează, dar masca nu e pentru toate femeile. Trebuie ca tenul să fie foarte uscat. Și atunci masca aceasta o pot folosi doar persoanele care au tenul uscat. Pentru ten mai folosesc măști cu miere, măr și cartof crud.”, a mai mărturisit ea pentru aceeași sursă.

Sofia Vicoveanca este extrem de solicitată la evenimente

Sofia Vicoveanca spune că încă este solicitată la evenimente și că are multe proiecte anul acesta. Cântăreața va pleca în luna aprilie în Canada pentru a susține un concert, iar noul an se anunță a fi foarte plin pentru îndrăgita interpretă de muzică populară.

„În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru putere, că asta este mare lucru. De exemplu, la sfârșit de aprilie voi fi cu un spectacol la Montreal, în Canada. Adică, eu am și o vârstă și drumul e foarte lung, iar obligațiile sunt foarte mari.

Pentru că eu, dacă intru pe scenă, am o mare responsabilitate. Sigur că îmi pregătesc din vreme materialul, aleg cu mare grijă piesele, din toate câte un pic. Și m-am bucurat când am văzut că m-au invitat iar să le cânt.

La Montreal merg cu o basarabeancă. Am mai lucrat împreună, cu ani în urmă, când am fost în mai multe localități din Canada și acum mă vrea iarăși. Înseamnă că nu am dezamăgit. Sunt solicitată și Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru acest lucru.”, a mai adăugat interpreta pentru sursa citată.