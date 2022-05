„Și acum regret că nu m-am dus să-i spun că sunt româncă!” Sofia Vicoveanca face dezvăluiri despre întâlnirea cu Anthony Quinn

Lista invitaților de seamă continuă în podcastul “Altceva cu Adrian Artene”, astăzi, 7 mai, de la ora 19:00. Sofia Vicoveanca a făcut în premieră dezvăluiri emoționante, referitoare la viața personală, dar a vorbit și despre experiențele pe care le-a trăit grație turneelor în care a fost. De la întâlniri cu șefi de stat, până la cele cu actorii preferați, cum e cazul lui Anthony Quinn, îndrăgita interpretă de muzică populară povestește cu mândrie fiecare astfel de episod.

De-a lungul timpului, mai ales în comunism, Sofia Vicoveanu a mers în nenumărate turnee, alături de colegii ei de breaslă. Aceste deplasări au reprezentat ocazii perfecte pentru a-și face conexiuni, dar și pentru a intrat în contact cu șefii de stat al respectivelor țări, dar și cu artiștii preferați.

Sofia Vicoveanca este invitată în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat astăzi, 7 mai, de la ora 19:00

Sofia Vicoveanca, detalii despre întâlnirea cu Anthony Quinn

Artiștii au colindat de-a lungul timpului lumea-n lung și-n lat, iar asta le-a adus multiple beneficii! Sofia Vicoveanca povestește despre o asemenea experiență, când, grație unui turneu, și-a întâlnit actorul preferat, pe Anthony Quinn. Întâlnirea a fost emoționantă pentru interpreta de muzică populară, intensă pe alocuri, dar a lăsat și-un mare regret în sufletul ei. Nu i-a mărturisit marelui actor că e româncă și cât e de îndrăgit pe plaiurile românești.

” (…) Acolo toate femeile sunt acoperite, ochii sunt bine machiați, până la genunchi sunt acoperite, picioarele sunt goale (…) Mi-aduc aminte, aveam un pantalon bej, drept, la dungă și cu-n decolteu mare pentru că citisem despre el, era actorul meu preferat. Am zis > Și mi-au zis >

Când am intrat cu privirea asta flămândă, el era într-un costum de blugi, stătea așa ceva … m-am trădat prin privirea aia că a râs cu-n zâmbet … aia m-a rupt! M-a făcut să intru de rușine, că m-am descoperit.

Și acum regret că nu m-am dus să-i spun că sunt româncă și că acolo, poate că nu știa unde-i România, că atunci când apare pe afiș, la un film, este buluc pe lume (…) Sigur că am cotit-o, am mers la bufet, am stat puțin, el tot râdea, descoperind că a venit una, din altă lume, descoperită, cu decolteu, când toate femile erau acoperite … Este o amintire de suflet!”

Interviul integral cu Sofia Vicoveanca poate fi urmărit în exclusivitate pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, astăzi, 7 mai, de la ora 19:00, iar cei ce doresc să se aboneze o pot face AICI!

