Sora Deliei a rămas fără fetița ei: ”Mi-au furat-o! Cică vor să…”

Sora Deliei a rămas fără fetița ei. După ce a devenit mămică pentru a doua oară, în urmă cu o săptămână, acum familia Oanei Matache a vrut să o lase să respire puțin și a luat-o pe micuța Jessie.

În urmă cu o săptămână, sora Deliei a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume un băiețel perfect sănătos și acum își revine după naștere. Familia Oanei Matache s-a gândit însă să o lase să respire puțin și a luat-o pe micuța Jessie. Fetița stă alături de bunicii ei însă Oana se topește de dorul lui Jessie.

„E la bunici și mi-e tare dor de ea. Mi-au furat-o. Cică vor să mă refac”, a spus Oana Matache.

Oanei Matache i-a fost furată identitatea

Sora Deliei a făcut un anunț pentru toți fanii ei. Ioana Matche a spus, clar și răspicat, că ea nu are cont de Facebook. Un individ i-ar fi furat identitatea și și-ar fi deschis mai multe conturi de Facebook cu numele ei. Sora Deliei este hotărâtă să meargă până-n pânzele albe pentru a rezolva această problemă, mai ales că bărbatul cere și bani în numele artistei.

”Dragilor,

Dupa cum am zis de nenumarate ori si prin ziare, pe la diverse emisiuni, prin intermediul Deliei, in fel si chip – eu nu am o pagina de Facebook. Niciuna! Tot ce are numele meu pe Facebook e fals -nu sunt eu. Aveti grija, pentru ca persoana respectiva se si imprumuta de bani in numele meu. BINEINTELES ca am luat masuri si am inchis contul de cateva ori, insa individul si-l redeschide. Am trimis buletinul de 3 ori deja catre Facebook, insa niciun raspuns. Situatie veche de 3 ani… pana la.urma voi face un scandal in care voi implica politia. (Campania si poza de campanie sunt facute de mama @ginamatache7 ????)”, a scris Ioana Matache pe contul ei de Instagram.