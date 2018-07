Sora Denisei Manelista amenință la 1 an de la moartea cântăreței

Se împlinește un an de la moartea fulgerătoare a cântăreței Denisa, iar familia se pregătește de parastas, dar și de un război în instanță. Sora artistei, Adelina, a venit din Spania să pună la punct toate detaliile pomenirii și să facă demersurile prin care vrea să-i dea în judecată pe impresarii Denisei. (Reduceri mari la jocuri PC) Adelina a acordat un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, și a spus lucrurilor pe nume cu privire la toate speculațiile care s-au făcut pe seama decesului Denisei.

Și tatăl artistei este extrem de revoltat pe foștii impresari, care s-ar fi îmbogățit chiar și după moartea ei.

Un an a trecut de când cântăreața Denisa s-a stins din viață la doar 27 de ani. Boala hepatică necruțătoare, pe care ar fi contactat-o de la o banală manichiură, s-a instalat rapid și a evoluat galopant. Adelina, sora regretatei artiste, vorbește deschis pentru prima oară despre adevăratele suferințe pe care Denisa le-a îndurat. (CITEȘTE ȘI: MAMA DENISEI RĂDUCU A TERMINAT VILA LĂSATĂ MOŞTENIRE DE REGRATATA ARTISTĂ!)

”- A fost la un control de rutină că tot avea o răceală care nu-i mai trecea, i s-a propus să facă o radiografie abdominală că se simțea umflată, iar la ecografie i-au depistat boala.

– Medicii i-au spus atunci care sunt șansele ei de supraviețuire, i-au dat vreo speranță? Ea știa ce i se întâmplă?

– A știut din primul moment de ce suferă, dar nimeni nu i-a spus adevărul.

– I-ați ascuns…

– Da. Toți am trăit cu speranța, chiar dacă noi am aflat că nu mai sunt șanse pentru ea, nu am vrut să ne ducem cu gândul că ea o să termine așa. Avea dureri îngrozitoare, spunea încontinuu, e normal să fiu așa, o să mă recuperez, sunt pe drumul cel bun… Vă dați seama că-i spuneam că o să se rezolve, că trebuie să fie puternică. Erau momente în care durerile își spuneau mai mult cuvântul și ea spunea «Nu mai poot», dar după spunea «Nu vreau să renunț, vreau să lupt până la final»”, a dezvăluit Adelina pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: REPORTAJ DE COȘMAR LA SPITALUL ÎN CARE A FOST TRATATĂ DENISA RĂDUCU!)

Se pregătesc de parastas!

Au apelat la cei mai buni doctori, au trimis dosarul Denisei la clinici renumite din întreaga lume. Au mers cu Denisa și la o clinică din Viena, acolo unde au încercat să învingă cancerul prin embolizare. 25 mii euro au costat cele 10 zile de spitalizare și tratamentul. Trimiși înapoi acasă, trăiau cu speranța că o minune o va face pe Denisa bine.

Mama Denisei merge la mormântul fiicei sale și de mai multe ori pe zi. Acum se pregătesc să-i facă parastasul de un an, când vor împărți haine și vor mai da de pomană și un pat, conform obiceiurilor. Părinții au decis ca lucrurile de valoare ale Denisei să-i rămână surorii sale, Adelina. Un apartament, o mașină și numele ei, un talisman pe care îl va purta toată viața aproape de inimă.

Acum, membrii familiei îndoliate încep și războiul pentru drepturile operelor artistei și sunt extrem de revoltați că impresarii Denisei ar ascunde contractele. (CITEȘTE ȘI: VESTE TERIBILĂ ÎN SHOWBIZ. SUFERĂ DE ACEEAŞI BOALĂ CA DENISA RĂDUCU)

Nici impresarii, nici colegii de scenă nu și-ar mai fi amintit de Denisa. În ultimele săptămâni de viață ale acesteia, au apărut prin emisiuni artiști care susțineau că-i sunt prieteni. Atât de apropiați încât n-au fost prezenți decât la semnarea unor contracte cu beneficii materiale, iar la înmormântare au uitat de prietenie, mai susțin membrii familiei.

