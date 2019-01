Sora lui Kim Kardashian, Kylie Jenner, a pierdut recordul mondial pentru fotografia cu cele mai multe aprecieri de pe Instagram. Nu-ți va veni să crezi ce fotografie se află acum pe primul loc!

Da, există și un astfel de top, printre atâtea și atâtea alte topuri mondiale. Sora lui Kim Kardashian, Kylie Jenner, deținea supremația pe Instagram, perspectivele fiind ”minunate” din acest punct de vedere. Numai că nimeni nu a anticipat turnura pe care aveau să o ia evenimentele din mediul online.

Foarte mulți oameni ”s-au coalizat” împotriva surorii lui Kim, așa că au făcut tot posibilul ca aceasta să nu mai dețină recordul mondial în ceea ce privește numărul aprecierilor de pe Instagram. Fotopgrafia unui… ou a strâns deja peste 28 de milioane de aprecieri.

Iar descrierea imaginii care deține, acum, recordul mondial la numărul de aprecieri pe Instagram este sugestiv:

”Haideți să stabilim împreună un record mondial și să avem cea mai apreciată postare pe Instagram. Să batem recordul actual deținut de Kylie Jenner”.

Kylie Jenner a devenit mămică în februarie

În vârstă de 20 de ani, Kylie Jenner a devenit mamă în secret în luna februarie, după ce a ținut doar pentru ea și apropiați minunea sarcinii pe care a trăit-o.

„Îmi pare rău că v-am lăsat în întuneric pe toată perioada acestor speculaţii. Înţeleg că sunteţi obişnuiţi să fiţi alături de mine prin toate aventurile prin care trec. Am vrut să nu arăt sarcina lumii întregi. Ştiam că trebuie să mă pregătesc pentru rolul vieţii mele în cel mai pozitiv, sănătos şi fără stres mod posibil. Nu am pus la cale niciun moment plătit pentru a dezvălui asta. Ştiam că bebeluşul va simţi fiecare stres şi emoţie aşa că am făcut asta pentru viaţa şi fericirea noastră. Sarcina a fost cea mai frumoasă perioadă şi o experienţă care îţi schimbă viaţa şi o să-mi fie dor de asta. Îmi apreciez prietenii şi familia care m-au ajutat să fac acest moment special cât mai privat. Frumoasa şi sănătoasa mea fetiţă a venit pe lume pe 1 februarie şi abia aşteptam să împărtăşesc această veste. Nu am crezut că pot simţi o asemenea iubire şi fericire. Vă mulţumesc pentru înţelegere“, a scris Kylie Jenner, pe Instagram.