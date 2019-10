Sore, ipostază emoționantă alături de fetița ei. Micuța Erin este adorabilă

De când a devenit mămică, Sore este în culmea fericirii iar viața ei s-a schimbat la 180 de grade. Artista a publicat o fotografie cu fetița ei, iar fanii au reacționat pe loc.

Sore are o minunăție de fetiță și își petrece majoritatea timpului în preajma ei. Recent, artista a publicat pe contul ei de Instagram un selfie făcut la o plimbare în parc împreună cu fiica ei. Micuța Erin este adorabilă și a primit sute de comentarii de la fanii care au complimentat-o. (CITEȘTE ȘI: SORE A FOST OBLIGATĂ SĂ SLĂBEASCĂ 20 DE KILOGRAME, CA SĂ NU-I FIE AFECTATĂ CARIERA!)

”Să îți fiu mamă, prietenă și partener de joacă, îmi este onoare, iubire și lumea toată ? ”, este mesajul postat de Sore pe Instagram.

De ce nu se mărită Sore?

De mai bine de cinci ani, Sore trăiește o poveste de dragoste cu Mircea Julean. Sore a primit deja inelul, cei doi au împreună și o fetiță, însă… clopote de nuntă tot nu bat. Ei bine, artista a dezvăluit motivul pentru care nu se căsătorește cu tatăl copilului ei. (CITEȘTE ȘI: SORE A REUȘIT SĂ SLĂBEASCĂ 30 DE KILOGRAME! CE FEL DE MÂNCARE A CONSUMAT TIMP DE 6 LUNI)

În ciuda faptului că a primit deja inelul, Sore nu se vede îmbrăcată în rochie de mireasă. Artista mărturisește că un act semnat și o ceremonie religioasă nu îți garantează o relație sănătoasă, până la adânci bătrâneți.

”Dacă nu am fi avut copii și am fi fost împreună de cinci ani era altfel, mă gândeam de ce nu are intenții serioase. Am observat că sunt unele persoane care se panichează când semnează un act. Eu, cum am mai zis, copiii, ceea ce văd, repetă. Eu vreau ca ei să aibă modele bune, dacă nu avem norocul unei iubiri fericite până la adânci bătrâneți, e bine să facem ce ne e bine. Sunt mulți copiii care trăiesc în familii dezorganizate și au traume.

Avem obiceiul cu seara fetelor și băieții. Eu mă întorc pe la 2, iar el pe la 5. Dacă mă trezesc în toiul nopții îl rog să-mi ia shaorma. O fărâmă de gelozie este atunci când pleacă la mare de 1 mai cu băieții. Omul care minte, îl vezi, eu am instincte. Nu suntem înnebuniți după ideea de eveniment mare, nu avem cum să reducem lista. Botezul era necesar, dar numai gândul că trebuie să organizez nunta nu-mi place. Am face o nuntă pentru invitați, prefer să plecăm în vacanță cu acei bani”, a declarat Sore la Antena Stars.