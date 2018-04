Sore și-a revenit spectaculos după ce a dat naștere fetiței sale și a reușit să slăbească 30 de kilograme. Vedeta ajunsese să cântărească 86 de kilograme, iar după ce a născut s-a pus pe slăbit și recunoaște că secretuș constă doar într-un fel de mâncare pe care l-a consumat cu regularitate timp de șase luni.

„Nu am ținut vreo dietă minune. Am renunțat la carne timp de doi ani și am mâncat doar paste, sushi, legume. Nu sunt o specialistă, vă spun doar ce mi s-a întâmplat”, a declarat Sore în matinal.

Artista a mai povestit, de asemenea, că decizia cu privire la mâncatul cu precădere al pastelor, nu a fost una auto-impusă, ci pur și simplu pastele au reprezentat singurul fel de mâncare pe care corpul său l-a putut tolera o bună perioadă de timp.

”Am avut 6 luni în care am mâncat doar paste cu sos roșu sau paste cu somon. Corpul meu nu îmi permitea să mănânc altceva. A fost foarte ciudat. Mă săturasem, dar nu puteam să mănânc altceva”, a declarat cântăreața la un post de radio.

Sore a mărturisit că vrea să se căsătorească până în 30 de ani

Cântăreaţa visează la o nuntă pe malul mării acolo unde ar putea purta o rochie lejeră, de vis. Nu îşi doreşte o petrecere prea mare, una restrânsă, cu familia, prietenii şi apropiaţii.

„Ia zi Mircea, cât o mai lălăi! I-am şi zis, măi iubitul meu! N-am nicio treabă cu căsătoria, dar aş vrea să se întâmple până în 30 de ani. Nu ştiu, vreau să am sentimentul că m-am căsătorit la 20 şi ceva de ani. Şi el a zis că dacă vreau facem. Zi când şi facem, se rezolvă. Ba da, m-a cerut oficial. Am inelul aici, sunt promisă!

Pentru mine e o bătaie de cap în plus cu nunta, cu tot. Am trecut prin organizarea botezului. Practic ar fi o petrecere. Ne iubim, avem orice ne trebuie. (…) Aş purta ceva comod. O rochie frumoasă, dar comodă. Am probat o rochie de mireasă pentru un shooting şi este foarte dificil. (…) Mi-aş dori să fie o nuntă pe malul mării, ceva foarte restrâns. Probabil ar trebui să fie o pânzică, o mătăsică.” a spus Sore pentru viva.ro.