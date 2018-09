Sore, mărturisiri despre viața de familie: ”Sunt fericită în trei”

Nu se grăbește să ajungă în fața altarului, dar trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste! Sore are o viață de familie așa cum și-a imaginat și nu ar schimba absolut nimic la ea. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

De când a devenit mămică, viața lui Sore s-a schimbat la 180 de grade. Artista este împlinită, iar nașterea micuței Erin este un moment pe care nu vrea să-l uite vreodată. (CITEȘTE ȘI: SORE A FĂCUT SENZAȚIE LA PISCINĂ ÎNTR-UN COSTUM DE BAIE MULAT!)

„Nu mă consider influencer, mă consider artist. Am avut timpul meu, dar mi se făcuse dor. E foarte important să ai şi timpul tău. De când am devenit mamă şi îmi trăiesc viaţa într-un ritm alert și ascult muzică în mașină nu am timp să mă gândesc la mine. Sunt fericită în trei. Există modalități prin care îți poți accesa momentele frumoase din viață. Nașterea lui Erin a fost unul dintre momentele pe care n-aș vrea să le uit și copilăria petrecută alături de părinți.”, a spus Sore la Răi Da’ Buni. (CÂT CÂȘTIGI DACĂ FACI VIDEOCHAT)

Sore nu se gândește la încă un copil

Sore şi iubitul ei încă nu se gândesc momentan la un al doilea copil. Cei doi s-au obişnuit cu acest ritm al vieţii, iar acum fiica lor a crescut şi o pot lua cu ei peste tot. (CITEȘTE ȘI: SORE A REUȘIT SĂ SLĂBEASCĂ 30 DE KILOGRAME! CE FEL DE MÂNCARE A CONSUMAT TIMP DE 6 LUNI)

”Copilul e apogeul iubirii noastre, este minunat, are doi ani jumate acum, cântă, dansează, vorbește mult și e un copil foarte dulce și bun și amuzant, are un simț al umorului fantastic. Da, eu sunt aia amuzantă. Are și de la tati foarte multe, el e mai amuzant decât mine. Deocamdată e bine așa. Am intrat într-un echilibru cu tot și cu carierele și cu copilul și cu viața de familie. Ea a crescut suficient de mult încât să mergem cu ea peste tot. E cea mai frumoasă perioadă din viața mea.”, a spus Sore în urmă cu ceva timp. (VEZI ȘI: CUM POȚI CÂȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR)