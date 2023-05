Sorin Bontea a lipsit de la nunta colegei sale, Gina Pistol, și a venit cu o explicație ciudată. „Eu? Am avut un motiv personal”

Nunta lui Smiley cu Gina Pistol a acaparat, în ultimele zile, toată atenția presei din România. Sâmbătă, 27 mai, cei doi s-au căsătorit, iar evenimentul a avut parte de invitați de seamă. În mod surprinzător, juratul Sorin Bontea de la Chefi la Cuțite a lipsit de la petrecere. Încercând să evite eventualele speculații, celebrul chef a oferit o explicație pentru absența sa.

Sâmbătă, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cei doi au făcut acest pas important după șapte ani de relație în care au lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Cântărețul și fosta prezentatoare TV au avut parte de o nuntă superbă. Ei au trăit momente extrem de frumoase, alături de prieteni și familie, pe tot parcursul marelui eveniment. Smiley și Gina și-au dorit din tot sufletul ca nunta lor să fie perfectă, astfel că au fost atenți la fiecare detaliu. Întregul eveniment a fost un real succes, toți invitații fiind încântați de surprizele pregătite de cei doi miri.

De ce a lipsit Sorin Bontea de la nunta Ginei Pistol. Celebrul chef a oferit o explicație ciudată

La nunta celor doi au fost prezente numeroase vedete din țara noastră. Totodată, nu au lipsit nici colegii celor doi miri de la posturile TV la care lucrează. Pavel Bartoș, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au distrat de minune alături de ceilalți invitați. În mod surprinzător, Sorin Bontea, fostul coleg de platou al Ginei, nu a fost prezent la petrecere. Toată lumea a observat absența celebrului chef, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

În ciuda faptului că inițial nu a dorit să comenteze pe seama acestui subiect, Bontea a oferit totuși o explicație destul de ciudată pentru absența sa de la nunta Ginei Pistol. Fără a oferi prea multe detalii, el a declarat că o problemă personală neașteptată l-a făcut să absenteze de la acest eveniment. În plus, Bontea a subliniat că și-ar fi dorit să fie alături de cele două vedete într-un moment atât important.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea, pentru Fanatik.

