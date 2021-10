Sorin Pușcașu, fostul concurent de la „Survivor România”, a făcut anunțul cel mare! El și iubita lui vor deveni prinți. Cei doi au anunțat sexul bebelușului. „Împărtășim cu voi…”

Vești bune pentru fanii „Survivor România”, Sorin Pușcașu va deveni în curând tătic. Fostul concurent a făcut anunțul cel mare pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit fanilor din mediul online și sexul bebelușului.

În urmă cu ceva timp, Sorin Pușcașu și iubita sa au plecat într-o vacanță, iar fostul Războinic le-a spus fanilor că și-ar dori ca la întoarcere să fie trei. Iată că dorința lui Sorin Pușcașu s-a îndeplinit și în curând va deveni tătic. Acesta le-a dat urmăritorilor din mediul online marea veste.

„Lau, vreau să îți mulțumesc și să îți promit că voi da tot ce am mai bun! Ești cea mai frumoasă, deșteaptă și minunată femeie! Să nu îți fie teamă pentru ce urmează, vei fi cea mai bună mămică! Vă iubesc pentru toată viața! Am aflat și ce sex are bebele nostru. Tocmai ce am postat pe canalul meu de YouTube și petrecerea de Gender Reveal și împărtășim cu voi ce vom avea! O fetiță sau un băiețel?”, a scris Sorin Pușcașu pe Instagram.

Sorin Pușcașu, declarație de iubire

Sorin Pușcașu și iubita sa Laura s-au logodit atunci când Războinicul s-a întors din Dominicană și pare că relația celor doi merge cât se poate de bine. Cei doi așteaptă cu nerăbdare să își strângă copilul în brațe, iar până atunci profită de timp pentru a face toate pregătirile necesare.

În urmă cu ceva timp, fostul Războinic i-a făcut iubitei sale o declarație de dragoste ce a fost apreciată de toată lumea.

„De când ai apărut în viața mea, mi-ai schimbat percepția despre tot ce mă înconjoară. Mi-ai deschis atât sufletul, cât și mintea… fără tine, viața mea nu ar mai fi evoluat, nu aș fi simțit adevărata fericire și iubire.

Ești cea mai frumoasa femeie din lume(așa cum zici tu că “te mint” mereu), dar nu asta e cel mai important, ci faptul că ești cea mai minunată persoană din toate punctele de vedere! Ai luptat pentru mine cu toate forțele tale, mi-ai arătat că ești și cea mai puternică persoană, că ești în stare să te pui zid în fața oricui vrea sa îți lovească ceva drag… îți promit ca voi da mai mult decât știu eu că pot! MERIȚI Luna mea 🌕! Semnat, Soarele tău”, a fost mesajul transmis de Sorin Pușcașu, pentru iubita sa.

