Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, urmează să fie operată în Turcia: ”Valva principală de la inimă e distrusă”

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, va pleca în Turcia, acolo unde va fi operată. Aceasta se confruntă cu probleme de sănătate și, potrivit declarațiilor sale, medicii sunt nevoiți să îi schimbe valva principală de la inimă.

Inițial, Sorina Guță a fost dusă în Turcia, pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale. Însă, la momentul respectiv, medicii nu au dorit să o opereze și i-au administrat un tratament. În plus, i-au fost făcute și investigații medicale. Atunci, Sorina Guță avea o saturație de 74% și tensiunea mică. A revenit în țară, unde a continuat tratamentul dat de medici.

”Eu îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mă simt mult mai bine decât am fost, am fost la turci, am stat internată 6-7 zile în spital, mi-au făcut toate investigațiile și au ajuns la concluzia că nu mă pot opera că am avut saturația foarte mică, 74, am avut tensiunea foarte scăzută, n-am avut oxigenul destul în plămâni și în sânge, sângele l-au găsit foarte inflamat de la țigări”, a spus Sorina Guță la Antena Stars.

Vezi și CE MESAJ I-A TRANSMIS NICOLAE GUȚĂ PRIMEI SALE SOȚII, SORINA, DUPĂ CE A AFLAT CĂ ESTE GRAV BOLNAVĂ

Sorina Guță se va opera în Turcia: ”Valva principală de la inimă e distrusă”

După ce medicii i-au dat tratamentul respectiv, i-au comunicat acesteia să revină în Turcia peste câteva săptămâni. În curând, aceasta speră să fie reapelată, pentru a se întoarce pentru operație. Mai mult decât atât, Sorina Guță a reușit să strângă peste 10.000 de euro din donații. Operația ar costa în jur de 13.000 de euro.

”Mi-au dat un tratament că mi-au zis că nu-și asumă riscul să mă opereze că s-ar putea să nu mă mai trezesc, mi-au dat un tratament, la urmă a intrat la ei Ramadanul și mi-au dat tratament de 2-3 săptămâni și m-au trimis acasă în România și mi-au zis că mă sună ulterior pentru operație. În 9 zile maxim sper să mă sune și să mă duc înapoi pentru operație. Valva principală de la inimă și care pompează sângele și duce oxigenul în plămâni e distrusă, trebuie schimbată valva principală”, a mai zis Sorina Guță.

Vezi și RĂZBOI ÎNTRE SORINA ȘI NARCISA GUȚĂ! FOSTELE SOȚII ALE MANELISTULUI S-AU AMENINȚAT LIVE PE FACEBOOK: ”EU AM FOST SULTANA!”