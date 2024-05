Soția lui Alin Oprea, devastată de durere! Medana a pierdut o ființă dragă: ”M-a învățat lecții valoroase”

Soția lui Alin Oprea trece printr-o perioadă delicată după ce și-a luat definitiv rămas bun de la cățelușa ei. Angy, patrupedul pe care Medana l-a salvat de pe stradă, a murit în urmă cu doar câteva zile, însă nici acum partenera artistului nu își revine din șocul suferit, durere pe care doar iubitorii de necuvântătoarea o pot înțelege.

Au trecut 5 zile de când Medana a simțit cât de dureroasă este pierderea propriului animal de companie. Este vorba despre Angy, cățelușa pe care a salvat-o de pe stradă – după ce a fost călcată de o mașină – și care a avut grijă de ea ca de propriul copil. Fiind plecată de acasă și din oraș, soția artistului a făcut tot posibilul să fie alături de patruped în ultimele sale clipe din viață, însă cățelușa a murit cu puțin timp înainte ca ea să ajungă acasă.

„Cățelușa noastră Angy a plecat în raiul cățeilor. A lăsat o durere imensă care poate fi înțeleasă doar de iubitorii de necuvântătoare. Cățelușa salvată de pe stradă, lovită de o mașină, era cu ambele membre din față rupte când am văzut-o prima oară și care cu siguranță în câteva ore ar fi decedat. Am crezut că este moartă, dar când Hugo, primul cățel al familiei s-a apropiat de ea, a început să latre.

Am reușit să o salvez atunci și de alte câteva ori însă de data aceasta nu am mai putut face nimic. A avut o viață foarte dură pe străzi. Bucuria mea cea mai mare este faptul că am reușit să îi ofer iubire, să știe și ea ce înseamnă o casă, căldură și un pat al ei. În ziua când a decedat am avut două emisiuni la București, iar a doua zi urma să plecăm la Constanța pentru câteva zile”, a povestit Medana.

Citește și: ALIN OPREA A DEZVĂLUIT ADEVĂRATUL MOTIV PENTRU CARE S-A CERTAT CU TAVI COLEN. CE SPUNE DESPRE FOSTUL SĂU COLEG. „M-A ÎNJUNGHIAT”

Medana, soția lui Alin Oprea, nu poate trece peste pierderea cățelușei sale

Soția lui Alin Oprea a mărturisit că și-a dorit enorm să-i fie alături înainte de a închide ochii, însă nu totul a depins de ea. În urmă cu doi ani, Medana a salvat-o pe Angy de pe stradă, a vindecat-o, i-a îngrijit rănile, a avut grijă de ea și i-a oferit o nouă șansă la viață. Într-o perioadă scurtă de timp, patrupedul a devenit parte din familie – un nou membru iubit și răsfățat. Resemnată și cu sufletul încărcat de durere, Medana este mândră că a reușit – timp de trei ani – să-i ofere cățelușei sale iubirea necondiționată de care avea atât de multă nevoie.

„Nu am mai avut stare să rămân pentru că am simțit că Angy a mea va părăsi această lume. Alin mi-a cumpărat bilet de avion știind cât de mult înseamnă cățelușa aceasta pentru mine. Seara m-am întors înapoi la Cluj, dar din păcate lipsa de profesionalism a companiei aeriane cu care am călătorit i-a facut să aibă o întârziere de o oră.

Exact în acea oră cățelușa mea s-a stins din viață. Am dus-o la incinerat la Arad a doua zi, unde am avut un moment extrem de dureros când mi-am luat definitiv rămas bun de la ea. Cățelușa aceasta m-a învățat lecții extrem de valoroase pe care nu aș fi reușit să le învăț de la nici un om. Puterea de dăruire și de sacrificiu le-am învățat datorită ei”, ne-a mai declarat Medana, pentru Click.ro.

La rândul său, Alin Oprea a încercat să-i fie alături soției sale. Știind ce impact puternic a avut cățelușa în viața Medanei, artistul a încercat să-i aline sufletul și o susțină emoțional, susținere fără de care recunoaște că nu știe cum ar fi putut trece peste o așa mare durere.

„Alin a fost alături de mine și a venit acasă într-un suflet, știind cât de afectată sunt. Mi-a trimis un mesaj atât de emoționat care m-a făcut să plâng. Am primit atât de multe mesaje frumoase din partea nașilor și din partea oamenilor care au trecut rândul lor prin așa ceva și țin să le mulțumesc pe această cale.

Trecerea în neființă a acestei cățelușe m-a făcut să înțeleg cât de important este să prețuiești fiecare clipă cu sufletele dragi pentru că azi este o certitudine dar mâine nu știm ce va fi. Am înțeles cât de importantă este răbdarea, loialitatea, compasiunea și dăruirea pentru oamenii pe care îi iubești. Iubirea și tandrețea schimbă vieți, formează caractere și vindecă sufletele rănite”, a adăugat soția lui Alin Oprea.