Soția lui Gheorghe Dincă a dezvăluit ce s-a întâmplat în beciul din Casa Groazei: “Mi-a dat o palmă peste faţă şi…”

“Am observat că soţul meu improvizase un butoi metalic, poziţionat pe nişte pirostrii. Am văzut cenuşă în acest butoi metalic pe care nu l-am observat în trecut, când am mai fost în ţară. Întrebându-l ce e cu el, soţul meu mi-a mărturisit că arde acolo diverse chestii, resturi vegetale, PET-uri“, a declarat Elena Dincă.

Parintii adolescentelor pe care Gheorghe Dinca sustine ca le-ar fi sechestrat si torturat pana la moarte sunt convinsi ca femeia ascunde ceva.

“Clar, aceasta doamna a aruncat probe, a distrus probe, acum ramane de vazut daca voit, nevoit, obligata, din greseala. Declaratiile initiale sunt total schimbate”, a afirmat Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, conform wowbiz.ro.

Sotia individului suspectat de crime in serie le-a povestit anchetatorilor ca a ajuns din Italia in Caracal pe 24 aprilie, iar Gheorghe Dinca ar fi asteptat-o atunci cu un buchet de trandafiri rosii. Ar fi urmat zile intregi in care in relatia dintre cei doi ar fi curs numai lapte si miere. Fara certuri, fara violente. La un moment dat, insa, ceva l-a scos din minti pe Dinca.

“Am avut o relaţie bună cu soţul meu până pe 23 mai – când a uitat că a spart damigeana cu vin din beci cu o zi înainte şi a dat vina pe mine că aş fi făcut asta, moment în care mi-a dat o palmă peste faţă. A doua zi şi-a cerut scuze”, a mai povestit Elena Dincă.

Spre seara – insa – s-ar fi derulat un alt epidos tensionat. Lenuta Dinca spune ca erau impreuna in ograda si udau porumbul cand, tulburat de betie, individul s-ar fi suparat cand l-a trimis sa se culce. Ar fi devenit violent si ar fi aruncat o bucata de ciment intr-o caroserie de masina in semn de suparare, apoi a plecat. Mai tarziu, femeia ar fi incercat sa intre si ea in curte, numai ca poarta fusese inchisa.

“Ca să ajung în curte, am sărit gardul. După ce am mai făcut una, alta am vrut să intru în locuinţă, dar am observat că soţul meu se închisese pe interior. Neavând cum să intru – l-am sunat pe fiul meu să vină să mă ia. El era prin Drobeta Turnu Severin. În aproximativ trei ore a ajuns şi am plecat cu el cu maşina la locuinţa lui din Arad, acolo unde am stat până în prezent”., și-a mai amintit soția lui Gheorghe Dincă.

Straniu e – insa – ca exista martori care le-au povestit anchetatorilor ca ar mai fi vazut-o la casa groazei cu doua saptamani inainte ca Alexandra sa fie rapita. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, prezent la audieri, ii acuza pe anchetatori ca ar fi pus intrebari puerile atat femeii, cat si copiilor lui Dincă.

Interesant e si modul in care sotia si copiii lui Gheorghe Dinca au parasit sediul DIICOT, dupa 9 ore de audieri. Ca sa nu dea ochi cu presa – anchetatorii le-au pus la dispozitie o masina care sa-i duca la destinatie. De precizat ar fi ca – de obicei – numai cei retinuti ies in autoturismele institutiei, iar in acest caz procurorii nu au anuntat sa fi luat vreo astfel de masura.

In schimb, au verificat tranzactiile facute de sotie, care ii trimitea lunar bani lui Gheorghe Dinca. Potrivit unor surse, femeia castiga in Italia in jur la 900 de euro pe luna, iar potrivit extraselor bancare ar fi existat luni la rand in care ar fi trimis in tara si cate o mie si ceva de euro.