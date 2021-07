Toată lumea îl cunoaște pe Mugur Mihăescu, datorită rolurilor care l-au consacrat, din serialul de comedie „Vacanța mare”, sau prin prisma apariţiilor sale în diverse emisiuni de divertisment. Cu toate acestea, puţini sunt cei care ştiu detalii despre viaţa sa personală. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu actorul, alături de soţia sa şi câţiva prieteni, în timp ce se relaxează la mare, pe un şezlong, departe de stresul cotidian!

De-a lungul timpului, Mugur Mihăescu a reuşit să aducă zâmbetul pe buzele multor generaţii, iar de câțiva ani poate spune că a descoperit succesul în afaceri. Perioada pandemiei i-a tulburat puțin apele, și asta pentru că restaurantele pe care le deţine au fost închise o bună bucată de vreme.

În prezent, lucrurile încep din nou să funcţioneze, astfel că actorul a hotărât că este momentul să îşi ia o pauză de câteva zile. Zis şi făcut! Alături de frumoasa lui soţie şi câţiva apropiaţi, Mugur Mihăescu a petrecut la mare câteva zile de relaxare.

Mugur Mihăescu are cu ce să se mândrească!

Din imaginile obținute de CANCAN.RO, este mai mult decât evident că Rodica Mihăescu arată „beton”, ba chiar le-ar putea face invidioase pe tinerele de 20 de ani! Îmbrăcată într-un costum de baie întreg, soţia actorului a defilat cu formele aproape perfecte pe sub privirile ”flămânde” ale lui „Garcea”.

Cu siguranţă după atâţia ani de căsnicie, Rodica reuşeşte să îşi uimească şi acum soţul cu apariţiile sale.

Dacă partenera de viaţă a actorului a profitat din plin de vremea frumoasă şi de temperatura perfectă a apei, nu am putea spune acelaşi lucru despre Mugur Mihăescu. Patronul de restaurante a preferat să îşi petreacă tot timpul pe un şezlong, admirând din când în când frumuseţea pe care o are alături de o viaţă.

În următoarea perioadă, programul vedetei va fi destul de încărcat, iar aceste zile au fost numai bune pentru a-şi încărca bateriile, dar şi pentru a petrece timp preţios alături de familie.

”Garcea” a pierdut peste 1,5 milioane de euro, în pandemie

Acum mai bine de zece ani, Mugur Mihăescu se lansa cu mare fast în industria ospitalităţii. A deschis un pub cu infleunţă britanică, situat în inima Centrului Vechi al Capitalei, urmând mai apoi să deschidă alte două, alături de fratele său.

Din martie 2020, totul s-a schimbat, iar din păcate, potrivit spuselor sale ar fi pierdut mai mult de 1,5 milioane de euro, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi.

„Am strigat, am urlat, am ieşit la manifestaţii, am scris pe Facebook, am apărut la televizor şi nimic. Statul m-a ignorat cu desăvârşire. Şi nu mă refer la mine în primul rând, aici. Mă refer la toţi cei care au avut proasta inspiraţie să-şi lanseze afaceri într-un domeniu faţă de care statul român a dovedit din plin cât de mult îi pasă. Adică nu-i pasă!

Cândva, peste ani, când va trece pandemia asta nenorocită, am să încerc să realizez ce s-a întâmplat. Şi, totuşi, nu ştiu dacă voi fi în stare să înţeleg nu doar nepăsarea autorităţilor, care s-au uitat absolut senin cum le-au dispărut sute de mii de locuri de muncă, iar tot atâţia români s-au descurcat cum au putut, fiecare dintre ei, cât mai ales reacţia celor din jur, una care mi-a lăsat mai mult decât un gust amar!”, spunea Mugur Mihăescu în urmă cu câteva luni.

